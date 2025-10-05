Las podemitas mallorquinas de la flotilla pro-Gaza rechazan la deportación voluntaria y seguirán detenidas

La concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz Dalda, se niega a reconocer que entró ilegalmente en Israel a través de la Global Sumud Flotilla, por lo que seguirá detenida en la prisión de Sharonim, al sur del país hebreo, junto a Alejandra Martínez, la otra mallorquina que participó en la flotilla, también miembro de la formación morada.

Ambas no quieren firmar ningún documento que implique reconocer que entraron en Israel por vía marítima de manera ilegal ya que defienden que su travesía con la flotilla «se enmarca en la defensa del pueblo palestino por la vía pacífica y humanitaria», según ha informado Podemos en una nota de prensa.

De esta manera, las dirigentes podemitas seguirán más días detenidas en Israel a la espera de comparecer ante un juez que deberá ratificar su deportación forzosa. Además, Alejandra Martínez ha querido ir más allá en su activismo de pacotilla y está en huelga de hambre desde que fue interceptada. «No voy a aceptar comida de quien mata de hambre al pueblo palestino», declaró.

Cabe recordar que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que este domingo saldrán de Tel Aviv un total der 21 activistas españoles de los 49 que formaban parte de la Flotilla Global Sumud.

Del total de 21 españoles que este domingo está previsto que salgan de Israel «sí habrá ciudadanos de Baleares» aunque «no se sabe todavía quienes son», ha afirmado no obstante el portavoz de Podemos Baleares, Jesús Jurado, en declaraciones a Europa Press.

Lucía Muñoz y Alejandra Martínez fueron interceptadas en el momento en el que rebasaron la zona de exclusión de 120 millas establecida por Israel frente a Gaza. En ese preciso instante, buques israelís frenaron numerosas embarcaciones «de manera segura» y «sin incidentes».

🚨¡¡SI ESTÁS VIENDO ESTE VÍDEO ES PORQUE HEMOS SIDO DETENIDAS DE MANERA ILEGAL POR ISRAEL!! Te pido que comentes y compartas este vídeo para que el mundo se entere. Exigimos a nuestros Gobiernos que intervengan de inmediato para lograr nuestra liberación y garantizar la llegada… pic.twitter.com/FYUw0HlyBt — Lucía Muñoz Dalda (@luciadalda) October 1, 2025

La edil izquierdista del Ayuntamiento de Palma aseguró en un vídeo publicado en sus redes que fue «detenida de manera ilegal» y exigió al Gobierno de Sánchez que «intervenga de inmediato para lograr nuestra liberación».