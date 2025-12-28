Luis Miguel Seguí, ex de Antonia San Juan, se pronuncia sobre el cáncer de la actriz

La actriz Antonia San Juan continúa con su lucha contra el cáncer que padece desde hace meses y por el que está sometiéndose a un tratamiento de quimioterapia, que le ha provocado perder el pelo, uno de los efectos secundarios que no ha querido ocultar en sus apariciones en actos públicos y programas de televisión. Antonia ha querido dejar claro que estar enferma, pero eso no le impide trabajar, pidiendo que no dejen de contar con ella, ya que ahora más que nunca necesita seguir teniendo trabajo. Sobre su situación ha querido hablar el también actor Luis Miguel Seguí, que fue su pareja entre los años 2009 y 2015.

La propia Antonia ha querido compartir con todos la buena noticia de que el próximo 30 de diciembre se someterá a su última sesión de quimioterapia, cerrando así el año 2025. Esta noticia llega después de que su doctora le comunicase que las últimas pruebas «están perfectas», lo que es una gran noticia y la llena de esperanzas para arrancar el año 2026 con optimismo, aunque eso no quiere decir que ya haya superado la enfermedad, pero es un muy buen paso adelante para hacerlo.

Luis Miguel, que estuvo casado con la actriz durante seis años, llegando a compartir mucho tiempo de rodaje en La que se avecina como compañeros (llegaron a tener una aventura incluso en la ficción), ha querido hablar de la situación de su ex pareja. Ha sido durante el clásico partido benéfico que organiza Richy Castellanos a favor de la Fundación Theodora (el famoso representante de famosos y organizador de eventos), donde ha querido mandar un mensaje de ánimo para su ex.

«Muy contento, de hecho hemos quedado en vernos en breve y que me cuente detalles y todo, así que muy bien», decía ante los medios. «Durante todo este proceso hemos hablado y la verdad que muy bien, ella contenta y además le ha venido bien un pequeño descanso y todo, la veo mejor que nunca o sea, genial», aseguraba el actor, dejando claro que ha mantenido el contacto con ella desde que comenzase el tratamiento.

También ha puesto en valor que Antonia no haya parado en todo este momento de trabajar. «Eso es lo bueno, no cerrar tu vida porque tengas algo que a lo mejor te pueda llevar, no hay que pensar que va a ir nada o que va a ser algo negativo, sino que estos obstáculos siempre te enseñan y te dan lecciones para luego continuar y salir más fortalecido de estas cosas, así que bueno, si no te pasa mejor, pero si te pasa a veces también es una buena lección», comentaba.

Antonia San Juan hablaba de su tratamiento

Durante la celebración de los Premios Forqué, la actriz confirmó que está en el final de su tratamiento: «Me queda ya la última quimio que es el 30 de diciembre y ya está». «Estoy enferma, pero no vivo la enfermedad, porque nunca me ha gustado ni la que entonces le doy importancia que tiene que tener hacer el tratamiento y nada más, nada de ‘pobrecita de mí’ ni ‘ténganme pena’», se reivindicaba en aquel momento.