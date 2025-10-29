Antonia San Juan reaparece en televisión tras confirmar que padece cáncer: «Lo estoy llevando bastante bien»
La actriz se ha sincerado
Hace tan solo unas cuantas semanas, Antonia San Juan sorprendió a todos y cada uno de sus seguidores en Instagram. ¿De qué forma? Publicando un vídeo en la mencionada red social, en el que confirmaba que le habían diagnosticado cáncer. Como es de esperar, esta noticia fue un durísimo golpe para ella, pero, aun así, trató de enfrentarse a esta situación con la mayor positividad posible. Después de esta confesión, y tras haber compartido su proceso frente a esta enfermedad, Antonia San Juan ha reaparecido en televisión de la mano de Late Xou, el programa presentado por Marc Giró en La 1 de Televisión Española. Así pues, la actriz quiso actualizar cómo se encuentra tras haber comenzado el tratamiento contra el cáncer que padece. «Lo que peor llevo es el pelo. Han tardado mucho en peinarme», comentó, tirando de esa ironía que tantísimo le caracteriza.
«Me tomo las cosas con mucha más calma. El cáncer, que es como una ópera de Wagner, lo estoy llevando bastante bien», explicó a Marc Giró en Late Xou. Lejos de que todo quede ahí, durante su paso por el programa que se emite cada semana en La 1 de Televisión Española, Antonia San Juan quiso ir mucho más allá: «Tiene sus momentitos que estás un poco para arriba, un poquito para abajo, pero como yo tengo buen carácter y soy bastante zen y de cuidarme, lo estoy llevando bastante bien y llevo unos cuatro o cinco días muy bien», explicó la invitada. Respecto a cómo se enfrentó al diagnóstico, quiso sincerarse al respecto: «Al principio estaba un poco peleada, te dan la noticia, te asustas, evidentemente porque quieres vivir», reconoció.
Lejos de que todo quede ahí, como consecuencia de su paso por el programa Late Xou, Antonia San Juan quiso ir mucho más allá: «Luego viene una parte en la que inconscientemente estás como enfadada y luego hay un momento donde realmente lo asumes, te das cuenta y vas a favor del tratamiento, de todo».
Respecto a los que acusan a Antonia San Juan de estar aprovechando de alguna forma su enfermedad, la que diese vida a Estela Reynolds en La que se avecina no ha dudado en mostrarse de lo más contundente: «El otro día, alguien decía: ‘qué manera de vender’. Yo no vendo nada. Tienen que saber lo que es el concepto de compraventa. Si yo vendiera algo, tendría que cobrar».
Por si fuera poco, durante su paso por Late Xou, ha dado el paso de hacer una importantísima petición: «Lo que no quiero es convertirme en la imagen del cáncer, porque yo soy actriz. Yo no quiero que me den un premio por tener un cáncer. El mejor premio que me pueden dar a mí estando enferma es darme trabajo».