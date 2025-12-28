El Gobierno de Pedro Sánchez se lanza ahora a señalar a «entidades y empresas» que se «beneficiaron del sistema de trabajo forzado durante la dictadura franquista» en la etapa en la que este castigo estuvo vigente. El Ejecutivo, además, quiere tener un listado con las «personas que participaron en las diferentes unidades penitenciarias y concentracionarias» durante el franquismo.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del socialista Ángel Víctor Torres ha anunciado la concesión directa de una subvención a la Universidad Pública de Navarra para la «elaboración del inventario de edificaciones y obras realizadas por personas sometidas a trabajos forzados bajo el franquismo en el ámbito penitenciario y concentracionario».

Ese mismo equipo de trabajo también tendrá el encargo de proceder a la «identificación de las entidades y empresas beneficiarias y de las víctimas de dicha explotación». La ayuda otorgada por el Gobierno tiene un valor de 600.000 euros, tal y como ha anunciado el propio titular de la cartera de Memoria Democrática. El Consejo de Ministros aprobó esta medida en la última reunión del año, el pasado martes.

El Gobierno argumenta esta medida en la necesidad de «documentar y contextualizar históricamente el funcionamiento de dicho sistema». Para ello, considera imprescindible «generar una base de datos rigurosa que contribuya al reconocimiento y reparación moral de las víctimas». Ese mismo listado serviría a la postre «de apoyo a futuras políticas públicas y refuerce las garantías de no repetición».

La Universidad Pública de Navarra (distinta a la Universidad de Navarra) es, a ojos del ministerio del ex presidente de Canarias, el mejor centro «por razones de especialización, idoneidad técnica, eficiencia y garantía de resultados». El equipo tendrá tres años para completar las tareas asignadas por la cartera de Memoria Democrática.

Inventario de obras y empresas

En concreto, el Gobierno le ha impuesto cuatro objetivos. En primer lugar, los profesionales del centro navarro tienen prevista la «elaboración de un inventario de edificaciones y obras» que se hayan realizado por «miembros de las diferentes unidades penitenciarias y concentracionarias durante la dictadura franquista».

En segundo lugar, la cartera de Torres realizará un señalamiento, medio siglo después, de las empresas que se hubieran visto beneficiadas por este tipo de penas. Y es que la Universidad Pública de Navarra (UPNA) tendrá que completar la «identificación de las entidades y empresas que se beneficiaron del sistema de trabajo forzado durante la dictadura franquista».

Tercero, se elaborará una lista con las «personas que participaron en las diferentes unidades penitenciarias y concentracionarias de trabajo forzado durante la dictadura franquista». Esta medida responde a la voluntad de «reconocer» y «reparar» moralmente a las víctimas de ese tipo de prácticas.

Monografía sobre las empresas

Por último, la subvención prevé la «elaboración de una monografía científica que contextualice históricamente el sistema de trabajo forzado durante la dictadura franquista».

Este texto analizará su «organización y funcionamiento» y prestará «especial atención» a la «participación de entidades y empresas que se beneficiaron de esta forma de explotación». Es decir, que no sólo se señalará a las empresas que hubieran podido beneficiarse de los trabajos forzosos, sino que se realizará un estudio pormenorizado de sus prácticas en las mismas.

«El estudio incluirá un análisis acerca de las características demográficas de las personas sometidas, sus condiciones laborales, la duración y causas de las condenas o cualesquiera otros datos relevantes para su interpretación histórica y social», concluye el anuncio del Gobierno.

Ángel Víctor Torres anunció la medida este martes y se vanaglorió de que se estaba «avanzando en reparar y dar dignidad a los fallecidos durante la contienda de la Guerra de España y la dictadura posterior». En su vídeo habla de las personas que vivían en «chozas» mientras «hacían trabajos para beneficio de otros, cuando su única condena era haber defendido la democracia y haber defendido la libertad». El ex presidente de Canarias se refiere a ellos como «presos políticos».