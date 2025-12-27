El incidente de Pilar Vidal en plena Ruta del bakalao: «Una semana sin poderme peinar»

Pilar Vidal no deja de sorprender a los espectadores después de convertirse en una de las grandes revelaciones del final de Sálvame. Ahora, lejos de Mediaset, triunfa como colaboradora de Espejo Público, Y ahora Sonsoles y La Roca, donde sigue sorprendiendo por su naturalidad ante las cámaras, por eso no dudó en contar una anécdota vivida en su juventud, en plena Ruta del bakalao, en Valencia, de donde es nacida.

Ese momento llegó después de que en el programa presentador por Nuria Roca emitiesen unas imágenes en las que se pudo ver a varias diputadas del Congreso, en México, teniendo una enorme pelea. Como no podía ser de otra manera, todos los tertulianos tenían claro que no era el comportamiento que se esperaba de figuras de la política, por eso sorprendió e indignó a partes iguales a los presentes.

Al verlas, Vidal, con su naturalidad ya conocida por todos, no dudó en querer contar un episodio vivido en su juventud y que le trajo recuerdos, aunque en este caso eran más bien dolorosos. Al ver como las diputadas se tiraban del pelo, la periodista recordó una pelea similar que tuvo en una discoteca.

«Eso duele un montón, a mí me lo hicieron en una pelea», decía ante la sorpresa de todos. «A mí me han pegado en Valencia, en la Ruta del Bakalao», así anunciaba que su experiencia era en primera persona, ya que todo ocurrió cuando, junto a sus amigas, hizo amistad en una noche de un grupo de chicos, aunque no esperaba que la noche terminase en pelea.

Todo fue provocado porque uno de ellos tenía pareja, que cuando se encontró a la joven Pilar Vidal hablando con ellos reaccionó con gran enfado. «Hicimos amistad con unos chicos con tan mala suerte que me voy al baño y uno de ellos tenía novia. Ella entra y me ve y me llamó Heidi», fue lo único que le dijo antes de atacar a la periodista.

«¡No te vuelvas a arrimar a mi novio! Me arrancó el pelo casi, estuve una semana sin poderme peinar. No sabéis lo que duele», así contó el suceso que ocurrió en el baño de una de las míticas discotecas de la ruta valenciana. Por suerte consiguió librarse de ella, aunque no sin secuelas.

Pilar Vida, protagonista de las preúvas de NEOX

La periodista será el día 30 de diciembre una de las protagonistas de las pre campanadas de la cadena de Atresmedia, que son ya una tradición para muchos. En la Puerta del Sol estará acompañando a Lola Lolita y Dani Mateo, pero ella piensa ser la gran estrella de la noche y por eso ha preparado un look que no deje indiferente.

«El vestido que me preguntáis mucho, el color no me dejan decirlo, pero transparente no voy a ir. Voy a ser lo más parecido a la Kim Kardashian española, en mi vida me he visto tan guapa y tan favorecida y con tanto valor encima me da miedo», son las únicas pistas que ha dado en sus últimas intervenciones.