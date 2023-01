‘Sálvame’: una colaboradora se queda dormida en pleno directo

Después de varias semanas de enfrentamientos y tensiones durante el programa Sálvame, este pasado jueves se ha vivido en el plató uno de los momentos más graciosos de los últimos días. Para algunos colaboradores es muy difícil tratar de seguir el ritmo del programa o estar activo todas las horas que dura. De hecho, normalmente se les puede ver con el móvil, comiendo, totalmente distraídos y pensando en sus cosas o incluso durmiendo.

Esto es lo que ha pasado en Sálvame con una de sus colaboradoras, en concreto, Pilar Vidal, quien no podía más y se quedaba dormida mientras Carmen Borrego contaba como había sido su primera clase de terapia con caballos. Algo que no parecía importarle mucho. La colaboradora había asistido al programa para hablar de la boda de Tamara Falcó y su relación con Íñigo Onivera, después de todo lo sucedido y al ser muy amiga de esta. Sin embargo, el sueño muchas veces puede más y es inevitable quedarse dormido.

Pilar haciendose un Kiko M 🤣😂 pic.twitter.com/6cvoN0nSQx — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) January 26, 2023

“Perdón, ha pasado algo en el programa con lo que vamos a flipar, que tiene a la dirección del programa muy preocupados”, comentaba Jorge Javier Vázquez. Pilar Vidal que sabía perfectamente que era por ella, se empezaba a reír: “Es que sois muy malos”, decía. En ese momento se emitían las imágenes de la periodista dormida en su silla, lo que provocaba muchas risas tanto entre sus colaboradores como en el público.

“Es que a mí los animales no me molan, no es por sueño retrasado, es que los animales no me gustan. Tengo alergia a los caballos”, se justificaba. “Te vendría a ti bien una tarántula porque es un bicho muy malo”, bromeaba Jorge Javier. Pilar seguía justificando que había sido tan solo unos segundos y no tenía mayor importancia: “Un nanosegundo en el metaverso ha sido”, decía el presentador. Y es que, como hemos mencionado, Pilar Vidal es muy amiga de Tamara Falcó, y ella fue quien pronunció estas palabras ante la infidelidad de su pareja.