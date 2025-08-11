Incendio en Salamanca: un fuego en el polígono Los Montalvos desata una avalancha de llamadas al 112

Incendio en Salamanca: la alarma en Carbajosa de la Sagrada ha provocado más de 25 llamadas al 112 por fuego en el polígono Montalvo I. El Servicio de Emergencias de Castilla y León ha recibido a las 16:52 horas de este jueves una avalancha de 25 llamadas. Todas han alertado de un incendio en la zona al final de la calle Juan de la Cierva, en el polígono industrial Montalvo I, que se estaba extendiendo por detrás del parque comercial Capuchinos. El incendio en Salamanca ha desatado la alarma entre trabajadores y vecinos. En Castilla y León este lunes 11 de agosto, hay, entre ellos los de Yeres y Llamas de Cabreras, 11 incendios que asolan Castilla y León. También ha provocado alarma el fuego de Tarifa.

Ante la magnitud del fuego, se han movilizado de manera muy rápida los Bomberos de la Diputación, la Guardia Civil y otros efectivos de emergencia. Además, el centro provincial de mando de Medio Ambiente fue informado y actualmente supervisa la evolución del siniestro.

Los equipos especializados luchan contra las llamas, mientras se recomienda a los vecinos evitar la zona y seguir las indicaciones oficiales.

El fuego ha arrasado un descampado y ha amenazado a varios vehículos aparcados en la zona, algunos de los cuales sufrieron daños que obligaron a la rápida intervención de los Bomberos de la Diputación de Salamanca. Estos lograron sofocar las llamas en varios coches, mientras que otros fueron retirados por sus propietarios para evitar que fueran calcinados.

Una columna de humo negro, densa y visible a kilómetros, se ha elevado sobre la zona, lo que ha obligado a acordonar el área para garantizar la seguridad. La Guardia Civil controla el tráfico en la calle Juan de la Cierva y ha cortado todas las vías de acceso al polígono como medida preventiva.

El centro provincial de mando de Medio Ambiente está supervisando de cerca la evolución del incendio mientras los equipos especializados continúan refrescando la zona para evitar rebrotes.

Las autoridades han recomendado a la población cercana evitar la zona hasta nuevo aviso y seguir todas las indicaciones oficiales para no entorpecer las labores de extinción.