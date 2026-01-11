Rayo-Mallorca: la primera vuelta echa el telón hoy en Vallecas

Vallecas le echa hoy el telón a la primera vuelta con un partido dramático. El Mallorca parte todavía desde fuera de posiciones de descenso, a pesar de que todos los resultados del fin de semana le hayan sido perjudiciales, y el Rayo está con la soga al cuello. Los madrileños no ganan en Liga desde el 26 de octubre, cuando se impusieron 1-0 al Alavés, y han marcado apenas dos goles en las ocho últimas jornadas. El que pierda en esta matinal quedará muy tocado.

Arrasate está decidido a cambiar la dinámica introduciendo cambios radicales en la alineación, que por otra parte está marcada por ausencias tan sensibles como la de Raíllo, que esta semana sufrió una luxación de clavícula que en teoría debe apartarle varias semanas del equipo, aunque el central cordobés se ha propuesto jugar la próxima semana ante el Athletic. Tampoco estará Morlanes, aunque en este caso Omar Mascarell le había ganado la pelea por la titularidad.

El Rayo no puede contar con Unai López, Luiz Felipe y Mumin, lesionados, ni con Pathé Ciss, que está en la Copa de África. Además, De Frutos llega muy justo, tras su reciente lesión, por lo que Iñigo Pérez tendrá que extremar las precauciones. Eso sí, al menos recupera al albanés Balliu y al brasileño Alemao, y esta última alta es muy importante porque el equipo no anda sobrado de delanteros centro. De hecho, es posiblemente su punto más débil, hasta el punto de que entre Alemao y Camello apenas suman un gol.

Pita uno de los veteranos de la categoría, Juan Martínez Munuera, mientras que en el VAR estará el novel Raúl Martín González. El policía local de Benidorm no dirige al Mallorca desde octubre de 2024 ante el Athletic. En cambio, fue el árbitro del reciente Rayo 0 Real Madrid 0.

Alineaciones probables

Rayo: Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría, Óscar Valentín, Gumbau, De Frutos, Isi, Álvaro y Camello.

Mallorca: Leo Román, Maffeo, Valjent, Kumbulla, Lato, Antonio Sánchez, Omar Mascarell, Samú Costa, Lato, Mateo Joseph y Muriqi.

Árbitros: Martínez Munuera (campo) y Martín González (VAR).

Estadio: Vallecas, 14.00 horas.