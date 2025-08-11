Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: José Luis y Victoria celebran su boda
Nada volverá a ser como antes
No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse a pulso un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es un hecho que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 8 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 229 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Úrsula ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una confesión a Victoria. ¿En qué consiste, exactamente? En que los Duques de Miramar no van a acudir al enlace. Algo que, desde luego y como no podía ser de otra manera, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia van a poder ser testigos de cómo José Luis hace todo lo que está en su mano para tratar de convencer a Bernardo. ¿De qué manera? Haciéndole una oferta verdaderamente suculenta que va a ser tremendamente complicado rechazar. Así pues, no le queda otro remedio que pensar qué rumbo va a tomar después de esa promesa de José Luis. Rafael y Adriana, dos de los protagonistas de esta historia, se muestran cada vez más decididos a seguir adelante con su plan de escapar para siempre. Después de todo lo que han vivido, parece que ha llegado el momento más que perfecto para alejarse del valle para tratar de encontrar esa felicidad que tanto desean y anhelan desde hace mucho tiempo. ¿Lograrán su cometido o, como siempre, ocurrirá algo que destrozará por completo sus sueños?
¿Qué sucede en el capítulo 230 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 11 de agosto?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Matilde no duda un solo segundo en mostrar su desacuerdo con Atanasio. Hasta tal punto que toma la firme decisión de no confesar la verdad sobre el valle, a pesar de que eso pueda marcar un antes y un después en muchos aspectos.
Ahora bien, ¿qué es lo que hará cuando finalmente se encuentre, cara a cara, con Adriana? Todavía es un misterio. Por si fuera poco, vamos a ser testigos de uno de los instantes más esperados de esta temporada. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la ceremonia matrimonial.
Tras una larga espera, que llegó a parecer eterna, José Luis y Victoria, finalmente, se han dado el «sí, quiero». Aun así, no todo va a ser tan bonito, puesto que después de ese juramento, lo cierto es que nada va a volver a ser como antes. Ni mucho menos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)