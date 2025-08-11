Montse Tomé tras su destitución: «Gracias al excelente grupo de futbolistas, me voy feliz y en paz»

Montse Tomé se ha pronunciado horas después de conocerse que no seguirá al frente de la selección española femenina. La ya ex seleccionadora ha roto su silencio en redes sociales, con un mensaje en el que da las gracias «al excelente grupo de futbolistas» que ha tenido a su disposición por hacerla crecer «a nivel profesional». También señala que se va «feliz y en paz».

Aunque la primera parte del mensaje tiene un carácter reivindicativo, puesto que saca pecho por los éxitos que ha conseguido, que son una Liga de Naciones y guiar por primera vez en la historia a España a una final de la Eurocopa: «Orgullosa y agradecida de haber formado parte de este equipo, que ha conseguido grandes logros para el fútbol español».

Montse Tomé ha querido también mandar un mensaje a todas aquellas personas de la Federación que depositaron su confianza en ella para nombrarla seleccionadora y para renovarla el pasado año, una vez se confirmó la presencia de la Selección en la Eurocopa de este verano: «Gracias a las personas que confiaron en mí, al cuerpo técnico con el que he podido trabajar durante estos dos años, y a todo un staff que me ha hecho sentir que las victorias tenían que venir porque lo merecíamos».

Por último, la ya ex seleccionadora ha querido mandar un mensaje a sus futbolistas, dentro de su línea habitual de poner en valor las cualidades que tienen. «Gracias al excelente grupo de futbolistas con las que he crecido a nivel profesional, por su enorme talento y por avanzar en los momentos buenos y en los menos buenos», señala.

Todo esto, hace que Montse Tomé afirme que se va «feliz y en paz», una vez que la RFEF ha decidido poner fin a su vinculación con ella y no ampliar su contrato, que finalizaba el 31 de agosto. «Se cierra una etapa y, desde ahora, toda mi energía e ilusión están puestas en el futuro, que empieza hoy», finaliza la asturiana.

Montse Tomé no continúa en la Selección

El mensaje de Montse Tomé llega apenas unas horas después de conocerse que la Federación ha decidido prescindir de ella. Ni siquiera alcanzar la final de la Eurocopa por primera vez en la historia ha servido a los directivos de la RFEF para considerar que merecía la renovación. Todo, pese a lograr una estabilidad que nunca se había conocido en el seno del convulso vestuario de la selección femenina.

El relevo será Sonia Bermúdez, que ha sido anunciado de manera oficial incluso antes que el adiós de Tomé. La nueva seleccionadora viene de ocupar el mismo cargo en las categorías inferiores, pasando por la sub-19, con la que ganó las Eurocopas de 2023 y 2024, y por la sub-23. Ahora tendrá por delante un reto mayor, con la dificultad que implica el cumplir con el alto listón que se ha establecido con Montse Tomé, echándola pese a lograr meterse en la final de la Eurocopa.