Las incongruencias de Joan Gaspart con el caso Negreira no se sostienen: «Todos los clubes de España…»

El caso Negreira va a traer cola en el FC Barcelona, sobre todo ahora que están paseándose ante la jueza mucho de los protagonistas de esta historia en la cúpula culé, así como las diferentes Juntas Directivas que ha tenido el club, como es el caso de Sandro Rosell, entre otros. Sobre el caso Negreira vuelve a hablar Joan Gaspart, que si bien defendió en su día que no hizo «ningún pago a Negreira» y que «nadie pudo hacerlo sin yo saberlo», ahora reconoce que era lo más normal.

«Yo en la época que fue de vicepresidente y de presidente no conocía ni ni conoceré jamás los contratos que habían mil y pico. Pero hay una cosa que está muy clara y la vuelvo a repetir una vez más, no porque se repitan las cosas muchas veces, al final la gente se las va a creer, sino porque son verdad», relataba Gaspart, dejando caer la posibilidad de esa conexión con José María Enríquez Negreira: «Podía haber un contacto con el señor Negreira, como todos los clubes de España tenían entrenadores, exentrenadores, ex árbitros que les ayudaban a a poder de alguna forma conocer mejor los árbitros que les tocase».

«Pero jamás hicieron trampas, ni los otros, ni nosotros», reiteraba Gaspart, que sí afirma que había conexión con el estamento arbitral pero usaba la muletilla de que todos lo hacía, olvidando un ‘pequeño’ detalle, el hecho de que el que tenía en plantilla el FC Barcelona era el número dos del Comité Técnico de Árbitros.

Gaspart reconoce los pagos y esos informes arbitrales pero reitera que no se usaban como una forma de influir en las decisiones arbitrales, sosteniendo: «El querer insistir en una cosa que es mentira, que es falsa, pues muy bien, hasta cuando dure y el día que esto se aclare y se demuestre que no es verdad, pues supongo que todas aquellas personas que han dudado pedirán disculpas, digo yo, ¿no?».

Gaspart y el caso Negreira

«No no se hacen pagos, si es que se hacen, que yo lo desconozco, como lo hacían todos los clubs de España, que tenían dentro de su nómina a un árbitro o un exárbitro en todo caso que informaban cómo era el árbitro cuando se sabía ya», desgranaba Gaspart, que insistía en esa idea de que todos los clubes tienen en nómina al vicepresidente del CTA: «No nombrar al árbitro a requerimiento del Barcelona, sino que era el colegio o quien decidiese en aquel caso. No te olvides que yo era vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, por lo tanto, conozco perfectamente el mecanismo de aquellas épocas. Y los árbitros los seleccionaba el CTA. El árbitro que estaba dentro del club trabajando para ayudar, no era el que nombraba ni decía quién había que nombrar, sino que decía cómo era».

Gaspart seguía con su tira y afloja, dejando entrever por otro lado que desconocía todo del caso Negreira: «Si es que es el caso, y yo tampoco lo sé, pero si lo hubiera sabido, era para informar cómo era el árbitro, si era un árbitro que había que ir con cuidado y los jugadores no tenían que, de alguna forma, hablar con él o mil situaciones».