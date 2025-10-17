Gaspart dice que no conocía a Negreira en persona tras pagarle durante 3 años

Joan Gaspart fue presidente del FC Barcelona entre 2000 y 2003 y, un año más tarde de acceder al cargo, bajo su mandato, data el inicio de los pagos del club a la empresa de José María Enríquez Negreira, por aquel entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. El mandatorio donde comenzó, donde se iniciaron esos 7,6 millones de euros entre 2001 y 2018, afirmó estos días que no conocía a Negreira en persona.

El expresidente Joan Gaspart fue uno de los grandes afortunados de esta bochornosa historia, ya que éste no pudo ser imputado por los pagos a Enríquez Negreira, a diferencia de Sandro Rosell o Josep María Bartomeu, ya que su caso ha prescrito. Pese a ello, y pese a muchas declaraciones sobre el asunto desde que se destapara el pastel, ahora afirma, entre risas, que no conocía al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros pese a pagarle durante tres años.

Durante tres años, tres años, hasta el final de su primer y único mandato al frente del FC Barcelona, la Junta Directiva de Joan Gaspart inició los pagos a Enríquez Negreira. Pese a esto, pese a imágenes del ex vicepresidente del CTA en el palco del Camp Nou durante aquellos años, el ex presidente asegura que no conoció personalmente a la figura de Negreira, pese a la influencia que atesoraba por aquel entonces en el entorno arbitral y pese a las cantidad ingentes de dinero que se le suministraban en secreto. Hasta ahora.

«¿Conocía personalmente a Negreira?», es la pregunta que le lanza el periodista Jota Jordi en el podcast Sólo para Culés al ex presidente culé Joan Gaspart. Éste responde rápido y con escueto «no», tras el que se le escapa una sonrisa. Gaspart matiza sus palabras y asegura que «sé quien era, pero personalmente no».

❌ «NO CONOCÍ a NEGREIRA». 🔥 Joan Gaspart se somete a un test sin filtros en el nuevo episodio de ‘Sólo para Culés’. 📹 PODCAST COMPLETO: https://t.co/EjOLegzxIs pic.twitter.com/UMGBAadTdi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 15, 2025

Gaspart no deja ahí el tema y añade, preguntando «¿Qué es conocer? Verle pasar por el pasillo y que me digan que es él, pues sí. Conocerlo, sentarme con él, hablar y tal, no».

La realidad sobre este asunto es que Gaspart siempre ha mantenido que el no tuvo constancia de que desde el club se le estuviera regando de dinero a Negreira: «Se pagaba por un trabajo, pero yo ya lo he dicho mil veces que no tenía constancia de que se pagase a Negreira ni a su empresa. En el supuesto, puedo decir que jamás el Barça pagó para beneficiarse».

«Y voy a ser muy sincero, yo que salí por piernas como presidente del Barça, ¿crees que me hubiese ido sabiendo que pagando a los árbitros iba a ganar? Por favor, y soy honrado reconociéndolo. Si no ganábamos partidos, si casi nos vamos a Segunda División por mis malas decisiones», explicaba al respecto en el pasado Gaspart, exculpándose del asunto pese a las declaraciones de un Enríquez Negreira que ya aseguró en su día que se le pagaba para «asegurar la neutralidad arbitral».