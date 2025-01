Gaspart siembra dudas sobre cómo evitó el descenso el Athletic hace 20 años: «Me lo llevaré a la tumba»

Joan Gaspart ha sorprendido con unas declaraciones en las que deja entrever la corrupción arbitral que existía en el fútbol español cuando él era vicepresidente de la RFEF. El que fuera máximo mandatario del Barcelona a principios de los 2000, ha dejado dudas sobre cómo consiguió la permanencia el Athletic en la temporada 2006-2007, en la que se quedó a un punto del descenso y de bajar por primera vez en su historia a Segunda División. «Me llevaré a la tumba lo que pasó», ha señalado el que fuera entonces número dos de Villar al frente de la Federación.

De esta forma, Gaspart ha especulado con que la competición no fue todo lo limpia que debería haber sido con el objetivo de que se salvara el conjunto bilbaíno. Todo, debido a la tensión que ha surgido en los últimos días entre el Athletic y el Barcelona, con motivo de la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. El conjunto vasco ha sido uno de los principales opositores a que se hiciera un favor a los culés tanto por parte de la Liga como de la RFEF. Favor que finalmente ha terminado llegando por medio del Gobierno

Joan Laporta perdió los papeles en el palco del King Abdullah Sports City de Yeda al conocer que el CSD les daba la cautelarísima y que, finalmente, podrían contar con Olmo y Víctor. El presidente, eufórico, hizo un corte de manga y dedicó varios insultos a los presidentes de las territoriales, como «hijos de puta» o «sinvergüenzas».

Gaspart, lejos de reconocer que el mandatario se equivocó, señaló que el presidente del Athletic «tuvo suerte de que el presidente del Barça era Laporta». «Después de lo que ha llegado a decir… Si soy yo el presidente, salimos hoy en el The New York Times en portada», apuntó.

Todo esto, antes de lanzar un ataque al conjunto bilbaíno que pone en duda la limpieza del fútbol español y de la propia RFEF durante la etapa de Villar, en la que él era vicepresidente: «Hace unos años el Athletic se iba a Segunda División y no se fue. Yo era el vicepresidente de la RFEF y me llevaré a la tumba lo que pasó».

Cabe recordar que Gaspart fue el primero –que esté acreditado– que puso en nómina del Barcelona a Negreira y que después, siendo conocedor de esos pagos, era vicepresidente de la RFEF.

Gaspart señala al Athletic

Aquella temporada, la 2006-2007, el Athletic se quedó marcando la permanencia, con 40 puntos, uno por encima del Celta, que acabó descendiendo. Aunque parecían salvados mucho antes de que terminara la temporada, una mala racha de resultados les llevó a pelear por el descenso, ganando en la jornada 36 y en la 38 para certificar su permanencia.

Ahora, casi 20 años después, Gaspart siembra la duda de cómo se consiguió esa permanencia, señalando que «se salvó de milagro ganando todos los partidos de las últimas jornadas». Una afirmación que es falsa, puesto que de las últimas ocho jornadas, sólo ganaron dos encuentros. Pese a ello, no ha dudado en sembrar la sombra de la adulteración de la competición para justificar el comportamiento de Laporta.

Sobre la actitud del presidente del Barcelona en el palco durante la semifinal ante el Athletic, Gaspart ha querido justificarle: «De esto no tenemos que avergonzarnos, es nuestra familia el Barça, estamos enamorados. Esto no nos lo pueden quitar, ellos no pueden estar enamorados».