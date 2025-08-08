Drama para el Barça en el primer partido de Champions: ni Flick ni su segundo se sentarán en el banquillo

Hansi Flick y su segundo entrenador Marcus Sorg han sido sancionados por la UEFA por su comportamiento errático en la vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Inter de Milán. La Comisión de Control, Ética y Disciplina del organismo les prohibirá a ambos sentarse en el próximo partido del Barcelona en la máxima competición continental.

La UEFA, además, incluyó una multa 20.000 euros a Flick por incumplir las normas básicas de conducta rompiendo el artículo 11 (1) y 11 (2) del Reglamento Disciplinario de la UEFA. Al Barcelona también se le han interpuesto dos multas: una de 5.250 euros por lanzamiento de objetos y otra de 2.500 por lanzamiento de bengalas (artículo 16.2).

El técnico alemán dio un golpe al banquillo en los minutos finales del partido, en el que el Barça quedó eliminado de la competición, y posteriormente aseguró que el resultado no había sido justo por algunas decisiones del árbitro polaco Szymon Marciniak.

«Pensamos que el resultado es injusto por algunas decisiones arbitrales, lo tengo que decir. No quiero hablar demasiado del árbitro, pero cada decisión que era 50 al 50 acababa siendo a favor de ellos, es lo que me pone triste. No me gusta hablar más del árbitro, le he dicho lo que pienso, pero no voy a repetirlo aquí ahora, no es justo tampoco para mi equipo, que ha hecho un trabajo enorme», dijo Flick tras el choque.

Por incumplimiento igualmente de las normas básicas de conducta, tendrá que cumplir también un partido de sanción y pagar una multa de 20.000 euros el segundo entrenador del Barcelona, Marcus Sorg.

Todo apunta a que Toni Tapalovic o Heiko Westermann, los dos entrenadores asistentes de Flick, serán los encargados de dirigir al Barcelona en su debut en la Champions de la temporada 2025/26. La UEFA aún no ha sorteado la Fase de Liga de su competición, pero lo que es evidente es que ni Flick ni Sorg estarán en el banquillo.

Por otra parte, el Inter de Milán también tendrá que pagar una multa de 22.000 euros por bloquear accesos de público y otra de 11.500 por encendido de bengalas, en contra de las normas de seguridad de la UEFA. El club ha sido amonestado por conducta impropia del equipo, aplicación del artículo 15 (4) del Reglamento Disciplinario de la UEFA.