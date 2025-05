Marciniak se mofa de las quejas del Barça: «Sus comentarios son ridículos»

Szymon Marciniak quiso responder a la polémica generada por su arbitraje en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. El árbitro polaco fue muy criticado por sus decisiones en el encuentro que midió al Inter con el Barcelona, especialmente por los jugadores azulgrana y el técnico Hansi Flick.

«Es gracioso. Sus comentarios son ridículos. ¿Qué puedo decir de estos comentarios estúpidos? No le hice daño a nadie», dijo Marciniak en tono desafiante. El polaco se ayudó del VAR para pitar un penalti a favor del Inter, anular otro a favor del Barcelona y finalmente el videoarbitraje no entró en una posible falta a Gerard Martín que supuso el 3-3 en el marcador.

«El tercer gol fue definitivamente válido», dijo el colegiado, quien además se río de la opción de que el Barcelona presente una queja ante la UEFA. «Estoy dispuesto para todo», aseveró un Marciniak que mostró su predisposición a justificar un arbitraje que han utilizado como excusa desde Eric García a Hansi Flick.

En unas palabras publicadas por Cairo News, el polaco no ocultó su decepción por haber sido el foco de las críticas de un Barcelona que no hizo lo más complicado tras remontar un 2-0 adverso. Marciniak no influyó en el resultado final, aunque Flick se quejó de que las decisiones cuando eran dudosas siempre caían del mismo lado. A lo mejor, el técnico alemán se ha podido olvidar de que los árbitros, de toda la vida, pueden ser caseros.

El único jugador del Barça que ha querido poner un poco de cordura entre tanta acusación fue su compatriota Szczesny. «Sé que en caso de derrota se habla habitualmente de la actuación del colegiado, pero yo no pienso aferrarme a ello. No hay que poner excusas. Se comentarán cosas pero no vale la pena ir por ese camino», dijo sobre la labor de Marciniak.

Sea como fuere, Marciniak está considerado a todos los niveles como uno de los mejores árbitros del mundo tanto para UEFA como para la FIFA. De hecho, el colegiado polaco estará presente en el próximo Mundial de Clubes, mientras que España no contará con ningún representante en el terreno de juego en tema arbitral. El Barça tampoco se reencontrará con su ‘bestia negra’ en Estados Unidos.