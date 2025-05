Szczesny defiende a su compatriota Marciniak de las criticas del Barcelona: «No hay que poner excusas»

Como suele ser habitual en el equipo que cae eliminado a estas instancias de la Champions, la polémica cobra mayor importancia. Y en el Giuseppe Meazza, San Siro para la UEFA, hubo un caudaloso río de controversia a juicio del Barcelona. Flick primero y sus jugadores después señalaron a Marciniak, árbitro del encuentro, como uno de los responsables de la eliminación.

Eric García, goleador, fue uno de los más críticos. «Todos sabemos lo que pasó con este árbitro la última vez que vinimos aquí». Pedri siguió la misma línea. «No es la primera vez que nos pasa con este árbitro, la UEFA debería mirarlo, hay cosas que no entiendo». Flick fue más comedido con el arbitraje de Marciniak. «Las acciones 50-50 cayeron de su lado». Iñigo Martínez, igual que su entrenador. «El árbitro se ha decantado hacia ellos».

El sentir general del Barcelona es de arbitraje tendencioso, pero siempre existen excepciones. Szczesny, meta polaco del Barcelona, reflexionó sobre la actuación de su compatriota Marciniak. «Sé que en caso de derrota se habla habitualmente de la actuación del colegiado, pero yo no pienso aferrarme a ello. No hay que poner excusas. Se comentarán cosas pero no vale la pena ir por ese camino», explicó en Canal+ Polonia.

El guardameta azulgrana sacó el bisturí para analizar el penalti de Cubarsí señalado sobre Lautaro Martínez. Primero dudó y luego se resignó. «Estaba cerca y, sinceramente, pensé que no había penalti de ninguna forma, pero aparentemente parece que Pau no tocó el balón por lo que se pitó penalti. Es una acción rápida y se decidió así. No hay nada más que decir».

Szczesny no señala a Marciniak

Szczesny lanzó un mensaje a sus compañero. «Jugamos nuestro fútbol siempre y creo que lo merecimos. Es una pena porque lo tuvimos muy cerca y se escapó. Más que enfadado, estoy orgulloso de estos chicos que son muy jóvenes y están en el inicio de sus carreras. Todos ellos han demostrado que seguro que van a ganar este trofeo varias veces más. Ahora hay pena, pero no se acaba el mundo porque les queda un futuro brillante por delante».

El arquero polaco también analizó el futuro a corto plazo de su equipo, que pasa por el Clásico ante el Real Madrid con la Liga en juego. «Supongo que no hay necesidad de motivar a nadie para el partido más importante de la temporada, el que podría decidir el campeonato español. Creo que este equipo se recuperará mental y físicamente lo suficiente para jugar al más alto nivel el domingo, ganar el Clásico y dejar prácticamente sentenciado el campeonato», zanjó.