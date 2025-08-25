Apertura Madrid Gallery Weekend: La gran cita del arte contemporáneo

Del 11 al 14 de septiembre de 2025, la capital española acogerá la 16.ª edición de Apertura Madrid Gallery Weekend, el evento que cada año inaugura la temporada expositiva de las principales galerías de arte de la ciudad. Impulsado por la asociación Arte Madrid, el encuentro reunirá a artistas, galeristas, coleccionistas, instituciones públicas y privadas, profesionales del sector cultural y un público cada vez más amplio que busca acercarse al arte contemporáneo.

Durante cuatro días, 57 galerías de la Comunidad de Madrid abrirán sus puertas de manera simultánea, ofreciendo horarios especiales y un programa de actividades accesible y gratuito. Una cita que refuerza a Madrid como referente internacional en la difusión del arte contemporáneo.

Una tradición cultural desde 2009

Apertura Madrid se celebra de forma ininterrumpida desde 2009, consolidándose como una de las iniciativas más relevantes del calendario cultural europeo. El proyecto nació con la voluntad de visibilizar el trabajo de las galerías y ofrecer un recorrido único por exposiciones que, desde su origen, han sido gratuitas y abiertas a todos los públicos.

Con el paso de los años, el evento se ha expandido más allá del fin de semana inicial. Actualmente, la programación se prolonga durante todo septiembre con actividades paralelas como visitas guiadas, encuentros con artistas, itinerarios por centros de arte y museos de la ciudad, así como recorridos urbanos donde el público puede descubrir obras situadas en calles, plazas y edificios emblemáticos.

Una experiencia para públicos diversos

Uno de los grandes atractivos de Apertura Madrid Gallery Weekend 2025 es su capacidad para atraer tanto a profesionales del sector como a visitantes no especializados. Mientras que los expertos en arte encuentran un espacio para el diálogo y la colaboración, el público general puede disfrutar de una programación pensada para acercar el arte contemporáneo a todos los perfiles.

La agenda incluye desde inauguraciones conjuntas hasta encuentros con artistas, generando un ambiente participativo y dinámico. La experiencia también se extiende al entorno digital, con exposiciones accesibles en línea, lo que permite que el evento alcance a un público internacional.

Un escaparate internacional para la escena madrileña

Cada año, el evento recibe la visita de un grupo internacional de directores de instituciones culturales, comisarios y asesores, invitados por las propias galerías y por la asociación Arte Madrid. Esto convierte a Apertura en una plataforma estratégica para el arte contemporáneo español, capaz de proyectar la escena madrileña en el ámbito global.

De hecho, Apertura Madrid se ha posicionado como uno de los Gallery Weekend más importantes del mundo, solo superado por Berlín en número de visitantes. Con esta trayectoria, la cita se ha convertido en un motor clave para dinamizar la actividad artística y situar a Madrid en el mapa de los grandes circuitos internacionales.

Una ciudad volcada con el arte

El evento transforma la ciudad en un auténtico escaparate cultural. Durante los días de Apertura, las calles de Madrid respiran arte gracias a una programación que combina la innovación de las galerías con la fuerza de los museos y centros de arte que se suman a la celebración. Esta conjunción refuerza el objetivo central del encuentro: acercar la creación contemporánea a la ciudadanía y favorecer el diálogo entre disciplinas culturales.

Además, la iniciativa cuenta con la colaboración de empresas privadas y administraciones públicas, que junto con las galerías asociadas financian un proyecto que busca ser sostenible en el tiempo y cada vez más inclusivo.

Madrid, capital mundial del arte en septiembre

Con más de una década de historia, Apertura Madrid Gallery Weekend ha demostrado su capacidad para generar impacto cultural y social. La edición de 2025 aspira a superar las cifras de participación de años anteriores, reafirmando la posición de Madrid como una de las capitales mundiales del arte contemporáneo.

Los asistentes podrán recorrer galerías, disfrutar de visitas guiadas y participar en actividades que convertirán el mes de septiembre en una auténtica celebración cultural. Una cita imprescindible para quienes quieren conocer de primera mano las propuestas más actuales de la creación artística.

También puedes pasear por el barrio de Salesas en Madrid y encontrar verdaderas joyas del arte en cualquiera de sus galerías porque ninguna tiene desperdicio.