Guardiola llama al candidato de Vox para «darle la enhorabuena» por el 21D e iniciar las negociaciones

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha contactado ya con el candidato de Vox, Óscar Fernández, emplazándose ambos «a seguir hablando» en los próximos días.

Así lo ha explicado Guardiola tras la reunión que ha mantenido el Comité de Dirección del PP de Extremadura, un día antes de que se publique el decreto de convocatoria para constituir la nueva Asamblea de Extremadura el 20 de enero.

Según el entorno de Guardiola, ha sido una primera toma de contacto «cordial», en la que ambos «se han dado la enhorabuena» por los resultados del pasado 21 de diciembre y se han emplazado a seguir hablando en los próximos días. La llamada se produjo el martes. La negociación formal arrancará, no obstante, ya en enero.

Sobre la mesa está el documento de 200 medidas que plantea Vox para llegar a un acuerdo de investidura y que ya presentó con ocasión de la negociación de los Presupuestos. Según estas fuentes, desde Vox no han trasladado en esta primera llamada ninguna petición ni condición concreta, como la presidencia de la Mesa de la Asamblea.

El primer intento de investidura de la Presidencia de la Junta de Extremadura podrá celebrarse hasta el 19 de febrero, en caso de agotarse los plazos marcados en la normativa.

Negociaciones sin tutelas

La candidata del PP a la reelección a la Presidencia de la Junta de Extremadura ha declarado ser «absolutamente autónoma» en cuanto a las negociaciones con Vox. Así se ha expresado Guardiola a las preguntas de la prensa sobre las injerencias que puedan tener tanto Génova como la dirección de Vox en los acuerdos para acordar su investidura.

«Espero que el señor Fernández tenga la misma autonomía que tengo yo», ha declarado la líder popular. A renglón seguido, ha incidido en que el control de las direcciones nacionales sólo «complica» y «ralentiza» las cosas.

El PSOE gana en Cáceres

Por otro lado, el PP de Extremadura se ha quedado a 244 votos de conseguir el escaño número 30 en la Asamblea. El voto CERA, el de los residentes en exterior, ha declinado la balanza en la provincia de Cáceres en favor del PSOE.

De un total de 30.000 electores extremeños en el extranjero, apenas 2.200 ejercieron su derecho a voto en los pasados comicios del 21 de diciembre. Esto es un 10% de la población residente en el exterior.

«La situación no hubiera cambiado», ha señalado Guardiola. De haber sumado ese escaño, el PP se habría quedado a tres de la mayoría absoluta.