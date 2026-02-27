La inflación española se mantuvo en el 2,3% en febrero, por encima del nivel objetivo del Banco Central Europeo (BCE), que es del 2%, según ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, los datos reflejan que la situación ha empeorado, pues la tasa subyacente, es decir, aquella que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni productos energéticos por ser más volátiles, se incrementó en una décima, hasta el 2,7%, por lo que se encuentra en máximos desde agosto del año pasado.

«El Consejo de Gobierno del BCE considera que la mejor forma de mantener la estabilidad de precios en la eurozona es teniendo un objetivo de inflación del 2% a medio plazo», explica el Banco de España. Sin embargo, el Índice de Precios de Consumo (IPC) en España se ha estancado en el 2,3% interanual.

El INE ha explicado que en este comportamiento ha afectado a la baja el descenso de los precios de la electricidad, que subieron en febrero de 2025, y al alza, los combustibles y lubricantes para vehículos personales, restaurantes y servicios de alojamiento y alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios aumentaron más que en febrero de 2025.

Es decir, se ha vivido una situación más preocupante de forma generalizada, afetando a varios elementos y no a uno sólo. Todo esto mientras la eurozona se encuentra ya en niveles de inflación inferiores al 2%, es decir, en un estadio de estabilidad de precios.

La inflación en febrero

Pero España es diferente. Con el mantenimiento del IPC interanual en febrero, se pone fin a tres meses consecutivos de bajadas. No obstante, pese al obvio estancamiento y al importante repunte de la subyacente, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha asegurado este viernes que España «sigue en la senda de control de precios» marcada por el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de un crecimiento cercano al 2%.

«Y esta moderación favorece que los salarios aumenten por encima de la inflación, permitiendo a las familias ganar poder adquisitivo», ha añadido. La realidad es que la inflación subyacente escaló una décima en febrero, hasta el 2,7%, tras tres meses consecutivos en el 2,6%.

De confirmarse esta tasa del 2,7%, la inflación subyacente alcanzaría su valor más alto desde agosto de 2024, cuando también fue del 2,7%. En términos mensuales (febrero sobre enero), el IPC subió un 0,4%, su mayor alza mensual desde el pasado mes de octubre, cuando aumentó un 0,7%.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó una décima su tasa interanual en febrero, hasta el 2,5%, con una variación mensual del 0,4%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,8% para el segundo mes del año, según apunta Estadística. El INE publicará los datos definitivos del IPC de febrero el próximo 13 de marzo.