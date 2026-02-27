Un jugador celebra que su compañero falle un triple que llevaba a su equipo a la prórroga en la Euroliga

El Fenerbahce-Partizan de la Euroliga dejó una de las imágenes más surrealistas de la jornada. Los de Belgrado tenían bola para mandar el partido a la prórroga. Quedaban cuatro minutos para el final del choque, el líder de la Euroliga vencía 81-78 y Carlik Jones salió lanzado hacia la canasta rival. El base erró el tiro y su compañero Duane Washington levantó el brazo en señal de celebración.

Las imágenes han corrido como la pólvora en las redes sociales. Duane Washington había sido vital en el último cuarto para mantener con vida a Partizan, pero en esta última jugada del encuentro, según se aprecia en las imágenes, parece que el estadounidense festejó el fallo de su compañero. De haberla metido, los de Joan Peñarroya habrían forzado la prórroga en casa del líder de la Euroliga.

👀 El gesto de ¿celebración? de Duane Washington cuando su compañero de equipo, Carlik Jones, falló el triple para mandar el partido a la prórroga. Raro raro.pic.twitter.com/5pmL220Xza — Sergio Martínez Urcelay (@Sergio11Mtnez) February 26, 2026

Partizan atraviesa por un momento muy delicado en la competición. Ni siquiera con la llegada del entrenador español al banquillo han conseguido remontar el vuelo y ocupan la penúltima plaza de la clasificación de la Euroliga, con nueve victorias y 20 derrotas.