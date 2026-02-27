Resultado del sorteo de octavos de final de la Champions League, en directo: cuadro, partidos y rivales del Real Madrid, Barcelona y Atlético
La Casa del Fútbol Europeo, el cuartel general de la UEFA, está listo ya para esta emocionante mañana de sorteo de los octavos de final de la Champions League. Entre los dieciséis equipos clasificados tenemos al Real Madrid, Barcelona y Atlético, que conocerán hoy cuál es su camino hacia la gran final de la máxima competición continental, donde todos esperan estar peleando por la Orejona. Te contamos en directo y en vivo online el minuto a minuto de todo lo que suceda en este evento que se celebra en Nyon.
El sorteo de octavos de la Champions League, en directo
El posible rival del Real Madrid
El Real Madrid llega a estos octavos de final de la Champions League tras haberse cargado al Benfica en los playoffs. Los de Álvaro Arbeloa saben que sólo pueden tener dos rivales posibles. Uno de ellos, el más peligroso, sería el Manchester City, por lo que Pep Guardiola podría regresar a un Santiago Bernabéu en el que ya ganó hace unas semanas. El otro posible adversario llevaría a los de Chamartín a volver a viajar a Lisboa, ya que se trata del Sporting de Portugal.
Las posibilidades del Barcelona y Atlético
Por otro lado, el Atlético de Madrid también alcanzó los octavos de final de la Champions League tras deshacerse del Brujas en los playoffs y a los del Cholo Simeone les va a tocar un equipo inglés. Liverpool o Tottenham son los posibles rivales del cuadro colchonero. Otro que podría viajar a Inglaterra sería el Barcelona, ya que le puede tocar un Newcastle al que ya se midió en la fase de liga, mientras que el otro equipo que le podría tocar es algo más duro y complicado, ya que es el PSG de Luis Enrique, el vigente campeón de la máxima competición continental.
¡¡Muy buenos días o tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del minuto a minuto del sorteo de los octavos de final de la Champions League. Obviamente, con este nuevo formato que se estrenó el año pasado, las normas del evento han cambiado y ahora cada club acude a los bombos sabiendo que hay un 50% de posibilidades en cuanto a su rival, mientras que antes en esta ronda podían ser prácticamente todos contra todos, a excepción de los clubes de la misma federación o que se hubieran visto en la fase de grupos.
El camino del Real Madrid
Si el conjunto blanco se carga al Manchester City se enfrentaría en cuartos a la Atalanta o al Bayern de Múnich. En semifinales sus posibles rivales serían el PSG, Chelsea, Galatasaray o Liverpool.
Así quedan los octavos de la Champions League
Estos son los ocho cruces de los octavos de final de la Champions League:
- Real Madrid – Manchester City.
- Bodo/Glimt – Sporting de Portugal.
- Galatasaray – Liverpool.
- Tottenham – Atlético de Madrid.
- PSG – Chelsea.
- Newcastle – Barcelona.
- Atalanta – Bayern de Múnich.
- Bayer Leverkusen – Arsenal.
¡Bayer Leverkusen – Arsenal!
Ya se vieron las caras el año pasado y lo vuelven a hacer en esta edición los alemanes y londinenses.
¡Atalanta – Bayern de Múnich!
También conocemos otro de los duelos de estos octavos de final de la Champions League.
¡Atlético – Tottenham!
Los rojiblancos se enfrentarán a un Tottenham que están luchando por salvarse en la Premier League.
¡Galatasaray – Liverpool!
Duelo de históricos europeos en el fútbol europeo. Tuvo suerte el Atlético.
¡Newcastle – Barcelona!
Al Barcelona le toca el rival más sencillo y se volverán a ver las caras ante el Newcastle.
¡PSG – Chelsea!
Vaya duelo en los octavos de final, por lo que el Barcelona esquiva a los franceses.
¡Bodo/Glimt – Sporting!
Y los noruegos se enfrentarán al cuadro portugués.
¡Real Madrid – Manchester City!
Los de Álvaro Arbeloa se enfrentarán al Manchester de City de Pep Guardiola. El rival más complicado para el Real Madrid.
Ahora sí que sí. Arranca el sorteo de octavos de la Champions League con Ivan Rakitic como mano inocente.
El calendario
Informan que esta noche se conocerán todos los horarios de los octavos de final de la Champions League. Además, se proyecta un vídeo explicando el funcionamiento de este sorteo.
Ivan Rakitic
El ex futbolista del Sevilla y del Barcelona será la mano inocente en este sorteo.
- «Es increíble. Sólo con ver este trofeo otra vez… Estoy muy contento y orgulloso porque fue increíble ganarlo. Le deseo a todos la mejor de las suertes».
- «Os quiero felicitar porque creo que es más emocionante. Los últimos partidos fueron increíbles verlos por la televisión, se disfrutan muchísimo. Todos hemos salido ganando».
La explicación
Ahora es el mítico Giorgio Marchetti el que entra en el escenario para presider este sorteo de los octavos de final de la Champions League.
El presentador
Pedro Pinto, presentador del sorteo, comienza a dar la bienvenida a todos. Se proyecta un vídeo con los equipos clasificados.
Arranca este acto en la Ciudad del Fútbol Europeo en Las Rozas, el cuartel general de la UEFA.
La suerte está echada
En breves momentos arrancará el acto del sorteo de los octavos de Champions League y al principio, como es habitual, se presentarán los equipos clasificados, se explicará el funcionamiento… por lo que aún queda un ratillo para conocer a los rivales del Real Madrid, Barcelona y Atlético.
Ya no falta nada para que arranque el sorteo de los octavos de final de la Champions League, que fue fijado en el horario de las 12:00 horas (una menos en Canarias) por parte de la UEFA.
Los bombos del sorteo
Hay que tener en cuenta que en este sorteo de los octavos de final de la Champions League hay ocho equipos que son cabeza de serie por haber acabado entre los ocho primeros y que entre ellos está el Barcelona. En el segundo, los que llegan tras ganar en los playoffs. Los bombos del sorteo de la Champions League.
El Atlético de Madrid
El conjunto del Cholo Simeone va a tener que viajar a Inglaterra sí o sí, ya que entre sus posibles rivales están el Tottenham y el Liverpool. El cuadro londinense está cerca del descenso en la Premier, mientras que los reds no están siendo tan fiables, aunque, obviamente, visitar Anfield siempre es algo complicado.
Los posibles rivales del Barcelona
Si al Real Madrid hemos comentado que le pueden tocar el Sporting de Portugal o el Manchester City, al cuadro azulgrana también podría verse las caras con dos huesos. Uno de ellos es el vigente campeón, el PSG de Luis Enrique, mientras que el adversario que podría ser algo más asequible es el Newcastle.
Posibles rivales del Real Madrid
El Real Madrid estará en el bombo sabiendo que tiene un 50% de posibilidades respecto a los rivales que le pueden tocar. Uno de ellos es el Manchester City de Pep Guardiola, ante el que ya jugó perdió en esta fase de liga. La otra opción, a priori, más viable, sería el Sporting de Portugal.
Rivales complicados
Mirando los posibles rivales que les pueden tocar al Real Madrid, Atlético y Barcelona, podemos decir claramente que puede ser un sorteo de octavos de la Champions envenenado para ellos.
Dónde ver por TV el sorteo de la Champions
No queda nada para que comience este emocionante sorteo de los octavos de final de la Champions League donde conoceremos a los rivales del Real Madrid, Atlético y Barcelona.
¿Cuándo podría haber un Clásico o un derbi madrileño?
El Real Madrid ha ido por el lado plateado del cuadro de la Champions League, mientras que el Atlético y el Barcelona van por el azul, lo que significa que no habría Clásico ni derbi hasta una hipotética final.