Resultado del sorteo de octavos de final de la Champions League, en directo: cuadro, partidos y rivales del Real Madrid, Barcelona y Atlético

La Casa del Fútbol Europeo, el cuartel general de la UEFA, está listo ya para esta emocionante mañana de sorteo de los octavos de final de la Champions League. Entre los dieciséis equipos clasificados tenemos al Real Madrid, Barcelona y Atlético, que conocerán hoy cuál es su camino hacia la gran final de la máxima competición continental, donde todos esperan estar peleando por la Orejona. Te contamos en directo y en vivo online el minuto a minuto de todo lo que suceda en este evento que se celebra en Nyon.

El sorteo de octavos de la Champions League, en directo

El posible rival del Real Madrid

El Real Madrid llega a estos octavos de final de la Champions League tras haberse cargado al Benfica en los playoffs. Los de Álvaro Arbeloa saben que sólo pueden tener dos rivales posibles. Uno de ellos, el más peligroso, sería el Manchester City, por lo que Pep Guardiola podría regresar a un Santiago Bernabéu en el que ya ganó hace unas semanas. El otro posible adversario llevaría a los de Chamartín a volver a viajar a Lisboa, ya que se trata del Sporting de Portugal.

Las posibilidades del Barcelona y Atlético

Por otro lado, el Atlético de Madrid también alcanzó los octavos de final de la Champions League tras deshacerse del Brujas en los playoffs y a los del Cholo Simeone les va a tocar un equipo inglés. Liverpool o Tottenham son los posibles rivales del cuadro colchonero. Otro que podría viajar a Inglaterra sería el Barcelona, ya que le puede tocar un Newcastle al que ya se midió en la fase de liga, mientras que el otro equipo que le podría tocar es algo más duro y complicado, ya que es el PSG de Luis Enrique, el vigente campeón de la máxima competición continental.

¡La emoción está asegurada!

¡¡Muy buenos días o tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del minuto a minuto del sorteo de los octavos de final de la Champions League. Obviamente, con este nuevo formato que se estrenó el año pasado, las normas del evento han cambiado y ahora cada club acude a los bombos sabiendo que hay un 50% de posibilidades en cuanto a su rival, mientras que antes en esta ronda podían ser prácticamente todos contra todos, a excepción de los clubes de la misma federación o que se hubieran visto en la fase de grupos.