El Gerald Ford ya está en Israel y China pide a sus ciudadanos que abandonen Irán

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, ha llegado este viernes a las costas de Israel como parte del despliegue militar de Estados Unidos, que se está preparando para un posible ataque a Irán.

El portaaviones, con capacidad para unos 4.500 tripulantes y unas 75 aeronaves, partió este jueves de la isla griega de Creta tras una escala de abastecimiento y hoy ha llegado a la zona de Haifa, una de las bases más importantes de Israel.

Además, una veintena de aviones estadounidenses de reabastecimiento han aterrizado en el aeropuerto de Ben Gurión esta madrugada, sumándose a la docena de cazas F-22 del Ejército de Estados Unidos que aterrizaron este martes en Israel.

El Ford es el segundo portaaviones en ser enviado a la región después del USS Abraham Lincoln, que llegó al Golfo Pérsico con sus tres buques escolta a principios del mes de enero.

El mayor navío de su tipo en la Armada estadounidense comenzó su despliegue el pasado junio, y fue enviado desde el Mediterráneo al Caribe, donde inició su misión a mediados de noviembre como parte de la campaña de presión sobre el entonces régimen del narcodictador Nicolás Maduro en Venezuela.

EEUU autoriza la salida de su personal en la embajada de Israel

Las autoridades de Estados Unidos han autorizado la salida del «personal no esencial» de su Embajada en Israel debido a «riesgos de seguridad».

La legación estadounidense, con sede en Jerusalén, ha informado en un comunicado de que el Departamento de Estado ha autorizado este mismo viernes la salida de este personal «no esencial» y sus familiares «debido a riesgos de seguridad» no especificados.

«En respuesta a incidentes de seguridad y sin previo aviso, la Embajada de Estados Unidos podría restringir aún más o prohibir los desplazamientos de los empleados y sus familiares a ciertas zonas de Israel, la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania», ha señalado.

China pide a sus ciudadanos abandonar Irán

El Gobierno de China ha recomendado este viernes a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país «lo antes posible» ante el aumento de las tensiones, en medio del refuerzo del despliegue militar estadounidense en la región y las reiteradas amenazas de Donald Trump.

El Ministerio de Exteriores chino ha señalado que el país hace frente «a un aumento significativo de los riesgos de seguridad externa», antes de recomendar a sus ciudadanos que tampoco viajen por ahora al país asiático.

Asimismo, ha subrayado que sus embajadas y consulados en Irán y los países vecinos darán «la asistencia necesaria» a los ciudadanos chinos que quieran salir del país a través de vuelos comerciales o rutas terrestres.