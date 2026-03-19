La refinería Bazan, situada en la ciudad de Haifa (Israel), ha sido impactada por un misil tras una serie de oleadas lanzada desde la tiranía de los ayatolás de Irán durante la tarde de este jueves. El ataque ha activado las alarmas en múltiples puntos de Israel y ha obligado a la movilización inmediata de los servicios de emergencia en la zona norte del país.

Respuesta de los servicios de emergencia

Equipos de emergencia de Magen David Adom se desplazaron hasta el lugar del impacto para evaluar la situación y prestar asistencia si fuera necesaria a posibles heridos. Sin embargo, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos como consecuencia del incidente, lo que sugiere que la población se encontraba protegida o que el impacto se produjo en una zona industrial alejada de áreas residenciales.

Control de riesgos y ausencia de fugas

El servicio de bomberos y rescate de Israel ha informado de que no se han detectado fugas de sustancias peligrosas en la refinería tras el impacto. Este punto resulta clave, ya que este tipo de instalaciones maneja materiales inflamables y químicos que podrían haber agravado significativamente la situación en caso de fuga o incendio.

Daños materiales e infraestructuras

El impacto ha provocado daños materiales en la instalación, así como incidencias en la red eléctrica del norte del país. Según las autoridades, se han generado cortes de luz en algunos puntos que requirieron la intervención de los equipos técnicos.

El ministro de Energía, Eli Cohen, ha señalado que el daño en la red eléctrica es limitado y que los equipos de la Israel Electric Corporation ya están trabajando sobre el terreno para restablecer el suministro en las zonas afectadas. Además, indicó que gran parte de las áreas desconectadas ya han recuperado la electricidad y que el resto volverá a la normalidad en un corto plazo.

Desde el Gobierno se ha subrayado que el ataque no ha provocado daños significativos en infraestructuras estratégicas más allá de los efectos puntuales en la red eléctrica y el impacto en la instalación industrial. Las autoridades continúan evaluando el alcance total de los daños y recopilando información técnica para determinar con precisión las consecuencias del impacto.

Escalada en la guerra en el Golfo

El conflicto entre Israel y la tiranía de los ayatolás de Irán ha entrado estos días en una nueva y peligrosa fase con una intensificación de los ataques contra infraestructuras clave de petróleo y gas en la región del Golfo Pérsico, lo que amenaza con agravar la crisis mundial de suministro energético.

Golpe a uno de los mayores yacimientos

Israel lanzó el miércoles un ataque contra el yacimiento de gas de South Pars, considerado el mayor del mundo y compartido entre la tiranía de los ayatolás de Irán y Qatar. El complejo es una pieza fundamental de la industria energética iraní y una importante fuente de ingresos para el país.

El objetivo del ataque habría sido debilitar una fuente clave de financiación vinculada a estructuras de poder iraníes. El impacto en la infraestructura generó explosiones en varias unidades de procesamiento.

Respuesta iraní en el Golfo

En represalia, Irán lanzó ataques contra instalaciones energéticas en Qatar y contra objetivos en Arabia Saudí, incluyendo una serie de misiles dirigidos hacia la capital, Riad. En algunos casos, los proyectiles fueron interceptados, aunque fragmentos impactaron en zonas cercanas a instalaciones energéticas, provocando incendios y daños materiales.