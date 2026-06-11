Ayuso: «En la próxima visita del Papa habrá tantos sanchistas en la cárcel que no va a tener tiempo de visitarles»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez en el pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves vaticinando que «en la próxima visita del Papa va a haber tantos sanchistas en las cárceles que no va a tener tiempo ni de visitarles». Para Ayuso, la corrupción del Ejecutivo central es ya una cuestión de Estado: «O Sánchez o democracia», ha zanjado.

Ayuso ha respondido así a una pregunta parlamentaria del PSOE, cuya portavoz en la Asamblea, Mar Espinar, le había exigido que se «sitúe al lado de la paz» y le había sugerido que se tomara «un retiro espiritual»: «Ahí no hay áticos, pero hay confesionarios, y a la vista de su comportamiento, le van a venir muchísimo mejor».

La presidenta madrileña no ha dejado pasar la ocasión y ha repasado los distintos frentes judiciales que, a su juicio, rodean al Gobierno, acusando al Ejecutivo de estar «investigado por tramas de corrupción contra los poderes del Estado y la acción legislativa» y de controlar «al legislativo desde La Moncloa», en lo que ha calificado como una deriva institucional sin precedentes.

La presidenta también ha apuntado directamente a la exmilitante socialista Leire Díez, a quien ha apodado como la «‘Matachari’ del PSOE» por su papel como intermediaria entre distintas instituciones. «Va trasladando los mensajes de institución en institución, viéndose con las altas instancias de la Fiscalía General del Estado llamando al fiscal general, Álvaro», ha denunciado Ayuso, que ha preguntado retóricamente si cualquier ciudadano puede acudir a la Fiscalía General del Estado a hablar con el fiscal general por su nombre de pila. «¿Todos los que están aquí pueden ir a la Fiscalía General del Estado a hablar con Álvaro, de verdad? Debería darles vergüenza», ha espetado.

Ayuso también ha aprovechado para bromear sobre las iniciales ‘P.S.’ que aparecían en las agendas de Leire Díez, lanzando una serie de preguntas en tono irónico: «¿Qué hacemos con Patrick Swayze? ¿Quién es PS? ¿Quién es ZP?». La presidenta ha cerrado su intervención con una advertencia al grupo socialista: «Al calor de la prisión es donde les vamos a ver a ustedes, con la vergüenza que han dado con Zapatero, con lo que están haciendo con los venezolanos y cómo han retorcido el dolor, con la trama corrupta que va a llevar por delante a su cúpula».

Ayuso carga contra Más Madrid