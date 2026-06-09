Ayuso se despide del Papa León XIV con un impecable traje de chaqueta y un emotivo mensaje: «Esta es su casa»

La estancia del Papa León XIV en Madrid ha llegado a su fin. Este martes, 9 de junio, el Sumo Pontífice ha protagonizado un evento multitudinario en IFEMA para agradecer el trabajo invisible que han realizado los más de 17.000 voluntarios para que este viaje haya sido posible. Una vez terminado, se ha dirigido al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas para poner rumbo a Barcelona y, como no podía ser de otra manera, ha sido despedido de manera oficial por varias autoridades y políticos de la ciudad. Entre ellos, Isabel Díaz Ayuso.

En esta solemne despedida, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado acompañada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el secretario de Estado de Madrid, Francisco Martín; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá. Aunque cada uno tuvo la oportunidad de intercambiar unas breves palabras con el Santo Padre, sin duda el emotivo mensaje que le dedicó Ayuso, sumado a su buena elección estilística, le ha convertido en una de las protagonistas de la jornada.

«Hasta siempre. Esta es su casa, le esperamos siempre. Gracias por tanto», expresaba la política a León XIV mientras le estrechaba la mano. Unas palabras breves, pero cargadas de emoción y afecto, con las que Ayuso ha querido trasladar al Pontífice, el cariño, el respeto y la cercanía que considera que han marcado su visita a la capital madrileña.

Para la ocasión, Isabel Díaz Ayuso ha apostado por un estilismo sobrio y elegante en tonos oscuros. Y es que ha lucido un impecable traje de sastrería compuesto por una americana de corte clásico con las mangas ligeramente remangadas y un pantalón a juego, que combinó con unos salones negros. Ha completado el look con una camiseta blanca bajo la chaqueta y el cabello recogido, una elección acorde con la solemnidad del acto.

Más tarde, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha acudido a una rueda de prensa, en la Real Casa de Correos, donde ha hecho un balance de las cuatro jornadas del viaje apostólico del Papa León XIV a la capital, subrayando que la imagen de Madrid ante el mundo, en los últimos días, ha sido «increíble» en cuanto a «coordinación, seguridad, respeto y belleza». Para cumplir con dicho compromiso, ha lucido el mismo look mencionado, pero con un pequeño cambio: el pelo suelto y al natural.

El papa León XIV, ya en Barcelona

Después de ser despedido en Madrid, el Sumo Pontífice ha puesto rumbo a la Ciudad Condal, donde le esperan dos jornadas intensas que marcarán su segunda etapa de su viaje a España. En ellas, hará frente a una intensa agenda de actos, donde destaca el acto multitudinario en el Estadi Olímpic, la visita a la cárcel de Brians 1 o la misa con bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia.