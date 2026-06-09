Visita del Papa León XIV, en directo: agenda, discurso en IFEMA, a qué hora llega a Barcelona y cortes de tráfico hoy

El Papa León XIV llega este martes 9 de junio a Barcelona, donde permanecerá hasta el jueves 11, antes de poner rumbo a su último destino en España, Santa Cruz de Tenerife.

Su llegada a la capital catalana estará acompañada de un despliegue de seguridad especial, con cortes de tráfico, calles restringidas y una previsión de decenas de miles de fieles en los principales puntos del recorrido.

El Pontífice concluye así su estancia en Madrid tras la multitudinaria misa en Cibeles, donde reunió a más de un millón de personas, su recepción oficial en el Palacio Real y varios encuentros en distintos puntos de la ciudad como el estadio Santiago Bernabéu, el Congreso de los Diputados, el Movistar Arena o la plaza de Lima. Durante estos actos, ha dejado mensajes centrados en la unidad, la escucha y la reparación dentro de la Iglesia.

Agenda del Papa León XIV en Barcelona

La visita del Papa León XIV a la ciudad condal arranca este martes 9 de junio con su llegada al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, prevista para las 12:25 horas. Tras el aterrizaje, el Pontífice se desplazará hasta la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde participará en uno de sus primeros actos antes de cerrar la jornada con la vigilia de oración que se celebrará a partir de las 20:00 horas en el Estadio Olímpico Lluís Companys, uno de los eventos más multitudinarios de su estancia en la capital catalana.

El miércoles 10 de junio, León XIV visitará el Centro Penitenciario Brians 1 y posteriormente se trasladará a la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat para participar en el rezo del Santo Rosario a las 12:00 horas. La agenda matinal concluye con un almuerzo con la comunidad benedictina, previsto para las 13:00 horas.

Por la tarde, a las 16:30 horas, el Santo Padre acudirá a la Iglesia de San Agustí, donde presidirá un encuentro con los representantes de las realidades de Caridad y asistencia diocesanas. Para finalizar la jornada, a las 19:00 horas, presidirá una misa en la Basílica de la Sagrada Familia y posteriormente tendrá lugar la inauguración y bendición de la Torre de Jesucristo, que con 172,5 metros pasa a ser el punto más alto del emblemático templo diseñado por Gaudí.