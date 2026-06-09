Visita del Papa León XIV, en directo: agenda, discurso en IFEMA, a qué hora llega a Barcelona y cortes de tráfico hoy
Sigue en directo la llegada del Papa León XIV a Barcelona: última hora y agenda en vivo
El Papa León XIV llega este martes 9 de junio a Barcelona, donde permanecerá hasta el jueves 11, antes de poner rumbo a su último destino en España, Santa Cruz de Tenerife.
Su llegada a la capital catalana estará acompañada de un despliegue de seguridad especial, con cortes de tráfico, calles restringidas y una previsión de decenas de miles de fieles en los principales puntos del recorrido.
El Pontífice concluye así su estancia en Madrid tras la multitudinaria misa en Cibeles, donde reunió a más de un millón de personas, su recepción oficial en el Palacio Real y varios encuentros en distintos puntos de la ciudad como el estadio Santiago Bernabéu, el Congreso de los Diputados, el Movistar Arena o la plaza de Lima. Durante estos actos, ha dejado mensajes centrados en la unidad, la escucha y la reparación dentro de la Iglesia.
Agenda del Papa León XIV en Barcelona
La visita del Papa León XIV a la ciudad condal arranca este martes 9 de junio con su llegada al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, prevista para las 12:25 horas. Tras el aterrizaje, el Pontífice se desplazará hasta la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde participará en uno de sus primeros actos antes de cerrar la jornada con la vigilia de oración que se celebrará a partir de las 20:00 horas en el Estadio Olímpico Lluís Companys, uno de los eventos más multitudinarios de su estancia en la capital catalana.
El miércoles 10 de junio, León XIV visitará el Centro Penitenciario Brians 1 y posteriormente se trasladará a la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat para participar en el rezo del Santo Rosario a las 12:00 horas. La agenda matinal concluye con un almuerzo con la comunidad benedictina, previsto para las 13:00 horas.
Por la tarde, a las 16:30 horas, el Santo Padre acudirá a la Iglesia de San Agustí, donde presidirá un encuentro con los representantes de las realidades de Caridad y asistencia diocesanas. Para finalizar la jornada, a las 19:00 horas, presidirá una misa en la Basílica de la Sagrada Familia y posteriormente tendrá lugar la inauguración y bendición de la Torre de Jesucristo, que con 172,5 metros pasa a ser el punto más alto del emblemático templo diseñado por Gaudí.
¿Qué calles están cortadas en Barcelona?
Hoy los cortes de tráfico en Barcelona se concentran principalmente en la montaña de Montjuïc y el centro histórico (Ciutat Vella) debido al amplio dispositivo de seguridad por la llegada del Papa León XIV.
Agradecimiento a los voluntarios
En el Pabellón 3 de IFEMA Madrid, el Papa León XIV mantendrá un encuentro oficial de agradecimiento con los voluntarios que han trabajado en la organización de su visita. Este acto representa su última aparición pública en la capital antes de trasladarse a Barcelona.
El desarrollo del evento consistirá en las siguientes actividades principales:
- Discurso del Santo Padre: Ofrecerá un mensaje de gratitud dedicado explícitamente a quienes han colaborado de forma invisible en la logística, accesos y atención de los eventos multitudinarios previos, como las celebraciones en Cibeles y el Bernabéu.
- Ronda de preguntas: Siguiendo la dinámica tradicional de estos encuentros sectoriales, el Pontífice dedicará unos minutos a responder de manera directa a preguntas formuladas por representantes del propio voluntariado.
- Despedida y comitiva: Al finalizar el acto hacia las 11:00 horas, el Papa saludará a las autoridades locales antes de subir a su vehículo oficial rumbo al Aeropuerto de Madrid-Barajas.
¿A qué hora vuela el Papa a Barcelona?
El Papa León XIV despega de Madrid a las 11:10 horas y aterriza en Barcelona a las 12:25 horas de hoy martes.
¿Cuándo irá el Papa a la Sagrada Familia?
El Papa León XIV visitará la Basílica de la Sagrada Familia mañana miércoles 10 de junio a las 19:30 horas, donde oficiará una eucaristía especial en el interior de la basílica y presidirá la bendición de la recién completada Torre de Jesucristo, la estructura central que culmina la obra arquitectónica.
León XIV presidirá una misa en el Estadio Olímpico
Tras su encuentro privado con el presidente autonómico, el Santo Padre acudirá al Estadio Olímpico para presidir una vigilia.
Reunión con Salvador Illa
A primera hora de la tarde, en torno a las 16.15 horas, el Pontífice mantendrá un encuentro privado con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.
La agenda de León XIV para mañana
El miércoles 10 de junio, el Papa León XIV visitará el Centro Penitenciario Brians 1 y posteriormente se trasladará a la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat para participar en el rezo del Santo Rosario a las 12:00 horas. La agenda matinal concluye con un almuerzo con la comunidad benedictina, previsto para las 13:00 horas. Por la tarde, a las 16:30 horas, el Santo Padre acudirá a la Iglesia de San Agustí, donde presidirá un encuentro con los representantes de las realidades de Caridad y asistencia diocesanas. Para finalizar la jornada, a las 19:00 horas, presidirá una misa en la Basílica de la Sagrada Familia y posteriormente tendrá lugar la inauguración y bendición de la Torre de Jesucristo, que con 172,5 metros pasa a ser el punto más alto del emblemático templo diseñado por Gaudí.
El Papa estará en Barcelona hasta el jueves por la mañana
La agenda de León XIV en la ciudad condal será más corta que en Madrid. El Sumo Pontífice llegará a Barcelona a mediodía de este martes, 9 de junio, y el jueves por la mañana pondrá rumbo a Canarias.
La agenda del Papa en Barcelona para hoy
El primer acto del Sumo Pontífice en Barcelona será a las 13:00 horas. León XIV presidirá el rezo de esta oración de la Liturgia de las Horas en la Catedral de Barcelona. Posteriormente, presidirá una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys a las 20:00.
El Papa termina hoy su visita a Madrid y pone rumbo a Barcelona
El Papa León XIV finaliza este martes, 9 de junio, su visita a Madrid con un acto con los voluntarios que han colaborado en los actos de su estancia en la capital. A las 10:20 horas se reunirá con ellos en IFEMA y después, pondrá rumbo a Barcelona.
Illa acompañará al Papa durante su estancia en Barcelona
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acompañará al papa León XVI a casi todos los actos de su parada en Barcelona.