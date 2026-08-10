El pueblo de 22 habitantes rodeado de naturaleza e historia donde pasó su infancia Carlos Sobera: el mejor lugar para ver el eclipse del 12 de agosto

Es muy habitual que las celebridades tengan una segunda residencia donde alejarse del foco mediático y encontrar un remanso de paz. Esta es la situación de Carlos Sobera, el mítico presentador de programas como Atrapa un millón o ¿Quién quiere ser millonario?, que ha encontrado en este pequeño pueblo de la provincia de Burgos el lugar perfecto donde descansar.

Además, este núcleo rural es ideal para ver el eclipse solar del próximo 12 de agosto, gracias a su posición geográfica que le convierte en la opción perfecta para disfrutar de este fenómeno astronómico que no se veía en España desde hace más de 100 años.

¿Qué pueblo es perfecto para ver el eclipse?

Para disfrutar del eclipse en su totalidad, debemos tomar en cuenta diferentes factores como la posición geográfica, la contaminación del aire y que el lugar esté despejado donde poder disfrutar de una visión plena del cielo. Todas estas condiciones casan a la perfección con la descripción del municipio burgalés de Cubillos de Losa.

Un lugar ideal por sus condiciones y muy pegado al País Vasco, motivo por el que Carlos Sobera acude ahí con frecuencia. A medias en el camino entre Burgos y Bilbao, ambos quedan a 1 hora y media de distancia, convirtiéndose en una escapada ideal de fin de semana para aquellos que viven en estas ciudades.

Un municipio que destaca por su escasez de habitantes. Tan solo 22 personas residen en este rincón de la comarca de Las Merindades, conservando la esencia de los pueblos de toda la vida, rodeado de naturaleza, historia y un entorno prácticamente intacto. Esta zona de la provincia burgalesa destaca por ser el corredor natural que ha conectado Burgos, Vizcaya y Álava durante siglos.

Una ruta con mucha huella romana

Hoy en día, esta localidad ya no se utiliza como paso comercial, sino que su principal atractivo son las rutas de senderismo que salen desde el pueblo, donde disfrutar de paisajes abiertos y pequeños pueblos de arquitectura tradicional. La zona además presume de un valioso patrimonio de la época de los romanos, con restos de antiguas calzadas que recorrieron la península hace siglos y yacimientos que demuestran el paso del imperio por esta localidad burgalesa.

Sin embargo, no hace falta tampoco salir del pueblo para disfrutar de unos días de ensueño. El casco urbano mantiene el encanto de la arquitectura popular castellana, con viviendas construidas en tierra, tejados formados de teja roja y calles tranquilas donde apenas transita ningún tipo de vehículo.

Cómo ver el eclipse solar de 2026

Para conseguir apreciar este fenómeno con seguridad y de la forma correcta, es necesario seguir esta serie de recomendaciones para evitar causarnos problemas graves en la vista y conseguir apreciarlo en su totalidad. Como ya hemos remarcado, es importante acceder a un lugar despejado, sin nubes y donde poder observar el cielo con claridad y libre de contaminación.

Asimismo, es imprescindible adquirir unas gafas específicas para ver el eclipse sin dañar nuestra visión. Los expertos avisan que mirar el eclipse sin la protección adecuada podría causar problemas graves en la vista; incluso puede generar la pérdida total de la visión.