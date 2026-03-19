Trump se desvincula del ataque de Israel al mayor yacimiento de gas del mundo: «Lo desconocíamos por completo»

Estados Unidos se ha desvinculado del ataque al yacimiento de gas South Pars que comparten Irán y Qatar. El presidente, Donald Trump, ha asegurado que la Casa Blanca «desconocía por completo este ataque» y ha asegurado que Israel «no volverá a atacar» este emplazamiento, salvo que «Irán decida atacar a un país inocente». Así lo ha manifestado en un comunicado difundido en su red social, Truth Social.

«Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó violentamente una importante instalación conocida como el Campo de gas South Pars en Irán. Sólo una pequeña parte del complejo resultó afectada. Estados Unidos desconocía por completo este ataque, y Qatar no estaba involucrado de ninguna manera ni tenía idea de que iba a ocurrir», ha asegurado Donald Trump.

Así las cosas, ha asegurado que Benjamin Netanyahu no volverá a atacar estas instalaciones, salvo que Irán «imprudentemente, decida atacar a un país inocente». En ese caso, ha dicho, «Estados Unidos -con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel- destruirá por completo» este yacimiento.

«No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las consecuencias a largo plazo que tendrá para el futuro de Irán, pero si la planta de GNL de Qatar vuelve a ser atacada, no dudaré en hacerlo», ha sentenciado el presidente estadounidense.

El yacimiento de gas de South Pars, cuya parte iraní comparte estructura geológica con el North Dome qatarí, alberga reservas estimadas en más de 51.000 billones de metros cúbicos de gas natural y decenas de miles de millones de barriles de condensados asociados. Representa aproximadamente el 8% de las reservas mundiales de gas y es la principal fuente de ingresos energéticos para Irán.

Éste es el primer ataque contra una infraestructura de extracción del sector gasífero iraní en el conflicto actual, escalando drásticamente la confrontación energética en la región.

Irán ya ha advertido de que esto desencadenará «una guerra económica a gran escala».

Este miércoles el precio del petróleo se disparó hasta los 115 dólares por barril. En torno a las 08:30 horas en España, la cotización del barril de Brent, de referencia en Europa, sufría un ascenso superior al 6%, superando los 114 dólares. Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), subía un 0,2%, hasta los 95,71 dólares por barril, rozando la barrera de los 100 dólares.