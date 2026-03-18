EEUU e Israel han cruzado esta noche una línea roja en la escala bélica en Oriente Medio cuando aviones de combate de ambos países llevaron a cabo un ataque coordinado contra instalaciones clave del yacimiento de gas South Pars que comparten Irán y Qatar, ubicado en el golfo Pérsico y considerado el mayor campo de gas natural del mundo. Precisamente, Qatar ha mostrado su enfado con este bombardeo que considera «peligroso e irresponsable».

El yacimiento de gas de South Pars, cuya parte iraní comparte estructura geológica con el North Dome qatarí, alberga reservas estimadas en más de 51.000 billones de metros cúbicos de gas natural y decenas de miles de millones de barriles de condensados asociados. Representa aproximadamente el 8% de las reservas mundiales de gas y es la principal fuente de ingresos energéticos para Irán.

Según informe de medios estatales iraníes como la agencia IRNA, así como confirmaciones parciales de fuentes israelíes, los objetivos principales en el yacimiento de gas de South Pars incluyeron plataformas offshore de extracción en la porción iraní del campo, instalaciones de procesamiento y almacenamiento en Asaluyeh, donde se concentran las plantas de refinamiento y separación de fases de múltiples fases del proyecto South Pars y tanques de almacenamiento de gas y condensados en tierra firme.

Testigos en la zona han informado de explosiones masivas y columnas de fuego visibles desde decenas de kilómetros, con interrupciones inmediatas en la producción de al menos dos refinerías con capacidad combinada cercana a los 100 millones de metros cúbicos diarios. Esto equivale a una porción significativa de la producción diaria total de gas iraní.

Éste ataque es el primero contra infraestructura de extracción del sector gasífero iraní en el conflicto actual, escalando drásticamente la confrontación energética en la región. Como respuesta inmediata al ataque del yacimiento de gas de South Pars, la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) emitió advertencias de que instalaciones energéticas en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar se consideran ahora «objetivos legítimos».

El impacto en los mercados globales ha sido instantáneo: los precios del gas natural en Europa y Asia ha subido más del 12% en las primeras horas, mientras que el crudo Brent superó temporalmente los 105 dólares por barril ante temores de una disrupción prolongada en el Golfo Pérsico.

Irán ha declarado que la producción en South Pars se encuentra parcialmente suspendida mientras evalúan daños y proceden a reparaciones de emergencia, aunque fuentes independientes indican que la afectación podría extenderse semanas o meses dependiendo de la precisión y alcance de los impactos.