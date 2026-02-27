Seis víctimas de la DANA interrogadas por el marido de la juez piden la nulidad de la causa tras los audios destapados por OKDIARIO

Seis víctimas de la DANA personadas en el juicio han solicitado formalmente la recusación de la juez instructora y, en consecuencia, la nulidad de la causa a raíz del escándalo destapado por OKDIARIO, que probó cómo el marido de ésta, el magistrado Jorge Martínez Ribera, interrogaba en primera persona a los afectados, amén de dar instrucciones durante el juicio. En el escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, las seis víctimas, representadas por el abogado Rubén Gisbert, piden «declarar la nulidad de pleno derecho de todas las actuaciones practicadas desde que la juez instructora tomó la dirección de la causa», además de «acordar la recusación de la sra. jueza instructora por concurrir causa de recusación».

También solicitan que se «investigue la posible comisión de delitos de coacciones, revelación de secretos por parte de profesionales obligados a confidencialidad, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos por una autoridad o funcionario público».

Esta petición se produce como consecuencia de la información desvelada por OKDIARIO este martes 24 de febrero con la publicación de los audios que demuestran que el juez Jorge Martínez Ribera ha interrogado a varias víctimas del caso de la DANA, cuya instrucción dirige su mujer, Nuria Ruiz Tobarra. Seis víctimas (M. A. G. V., P. G. V., D. P. L., C. M. M., J. M. I. y A. M. I.) piden ahora la nulidad de la causa argumentando «violaciones graves de norma procesal y vicio en el procedimiento por interferencia directa de un tercero con filiación conyugal con la juez instructora», lo cual, explican, «ha generado indefensión a esta parte por violación de derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva de manera reiterada».

Según el relato de los hechos, la juez instructora «actuó bajo las indicaciones de una tercera persona en la práctica de diligencias» que «meses más tarde se supo que se trataba de don Jorge Martínez Ribera, juez en otro juzgado de otro partido judicial casado con la juez instructora, doña Nuria Ruiz Tobarra». Los audios publicados por OKDIARIO «acreditan que en las diligencias practicadas por la juez instructora […] recibió indicaciones y practicó colegiadamente diligencias de su marido».

En el audio se escucha con nitidez la voz de Jorge Martínez Ribera —magistrado y marido de la juez instructora Nuria Ruiz Tobarra— interrogando directamente al testigo, interesándose por datos clave para la instrucción y dando instrucciones a la funcionaria que levantaba acta. Todo ello sin tener competencia alguna para intervenir en el procedimiento.

Querella contra la juez

Ya el pasado martes una acusación se querelló contra la juez de la DANA y su marido en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por los mismos seis delitos mencionados, coacciones, revelación de secretos por parte de profesionales obligados a confidencialidad, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delito por una autoridad o funcionario publico.

Las víctimas llegaron a comentar en un grupo de mensajería en la aplicación WhatsApp cómo el marido de la juez participaba en la toma de declaraciones a los afectados. «Nos atendió él realmente», afirma la primera de las víctimas del chat, como desveló OKDIARIO. La mujer, que perdió a un familiar en la tragedia, explica que la magistrada estaba «hasta arriba de trabajo» y que por eso fue atendida por el marido de la juez.

Las revelaciones han desencadenado una cascada de consecuencias judiciales. El Consejo General del Poder Judicial abrió hace dos meses una investigación contra la magistrada por «sesgo» e «intromisión» de su marido.