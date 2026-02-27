La AEMET activa la alerta naranja por lo que llega a España: lluvias, tormentas y polvo en suspensión

Lluvias, tormentas y polvo en suspensión obligan a activar la alerta de la AEMET por lo que llega a España, será mejor que nos preparemos para lo peor. Será el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar. Con la mirada puesta a esta serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará a partir de ahora. Esta semana hemos tenido una pequeña tregua ante lo que ha llegado en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Parece que el tiempo nos pone en situación ante una alerta que puede convertirse en la antesala de algo más. De un cambio en el tiempo que puede acabar convirtiéndose en el inicio de un fin de semana en el que el tiempo puede ir cambiando por momentos. Con la mirada puesta a este cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada detalle contará de una forma muy diferente. Un cambio de tendencia que durante estos días vamos a ver llegar con una alerta naranja que afectará a España de forma considerable.

Se activa la alerta naranja de la AEMET por lo que llega a España

Lo que llega a España activa la alerta naranja de la AEMET, será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, esta alerta nos obliga a estar preparados para un cambio de tendencia que puede ser esencial. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de despedirnos de un febrero que se marcha por la puerta grande.

La AEMET se prepara para darnos algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. España se prepara para el inicio del fin de semana en el que tocará empezar a visualizar determinados cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Este fin de semana en el que todo puede acabar siendo posible, en estas jornadas en las que cada fenómeno que llega puede ser el que nos golpeará de lleno, en unos días en los que el tiempo cobra un importante protagonismo. La previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias.

Lluvias, tormentas y polvo en suspensión

Polvo en suspensión, tormentas y lluvias, obligan a activar todas las alertas en estos días en los que tocará estar pendientes de un cambio que puede convertirse en el protagonista de estos días. Con el tiempo libre para poder descubrir estos fenómenos que puede hacer que cambiemos de planes.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Este día se espera que continúe el paso de un frente debilitado y en frontólisis por la mitad este peninsular. Se prevén intervalos nubosos en la Península y Baleares con predominio de nubosidad media y alta, si bien con nubosidad baja matinal en la mitad norte, interiores del tercio oriental y litorales mediterráneos que irán acompañadas por brumas y algún banco de niebla. Se esperan lluvias débiles en la mitad oriental y el Cantábrico, más persistentes en el Cantábrico oriental y el norte del Pirineo y ocasionales en el resto de la zona, sin descartar algún chubasco localmente acompañado de tormenta en las Béticas. En Canarias, la presencia de una baja fría aislada en África propiciará lluvias de débiles a moderadas y cielos nubosos en las islas de mayor relieve; poco nuboso en el resto y sin descartar alguna lluvia en el norte de las islas orientales. Posible calima en el sur peninsular y Canarias.

Temperaturas máximas en descenso prácticamente generalizado, notable en amplias zonas de interior del tercio oriental; el descenso será menos marcado en el sudoeste peninsular. Las mínimas en descenso en la mitad noroccidental, en ascenso en los litorales orientales de la Península y Baleares y sin cambios significativos en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte».

Siguiendo con la misma previsión: «Viento flojo de componente norte en la cantábrica y la atlántica, donde rolará a componente este que predominará en el resto. Intervalos de moderado en la meseta Norte y en zonas orientales de la meseta Sur. Soplará con intensidad moderada el cierzo y la tramontana. Soplará moderado en litorales, de componente norte, rolando a este en los atlánticos y cantábricos y del noreste en los del Mediterráneo. Intervalos de fuerte en Estrecho y Alborán. En Canarias, viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas. En Canarias, calima y rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) del nordeste. Descenso notable de las temperaturas máximas (inferior a 6 grados) en amplias zonas de interior del tercio oriental».