La AEMET confirma la peor noticia para Canarias: aviso naranja por lo que llega en horas

La peor noticia para Canarias la confirma la AEMET

Se activa este aviso naranja por lo que llega en horas

Tal y como nos explican desde la AEMET: «En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos tendiendo a nuboso por la mañana, con chubascos que probablemente sean localmente fuertes por la tarde y acompañados de tormentas. En las demás islas, nuboso en el norte con lluvias débiles persistentes, localmente moderadas, y sin descartar que sean fuertes en el norte de Gran Canaria y norte de Tenerife. En el resto, intervalos nubosos con lluvias débiles ocasionales en general. Calima en altura a últimas horas en las islas más orientales. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero. Temperaturas máximas en descenso moderado, que podrá ser localmente notable en cumbres de Tenerife y Gran Canaria. Viento moderado del norte con intervalos de fuerte en zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura, cumbres y vertientes este y oeste del resto de islas, así como norte de Gran Canaria, con rachas muy fuertes sin descartar alcanzar localmente los 90 km/h durante la segunda mitad del día en zonas altas».

Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes de componente norte en zonas expuestas. Probabilidad de chubascos fuertes en Lanzarote, Fuerteventura y norte de Tenerife y Gran Canaria. En Lanzarote y Fuerteventura, probables tormentas por la tarde y calima en altura a últimas horas».

Para el resto de España la situación no es mucho mejor: «Se prevé que una dana en transición hacia una baja fría aislada afecte a Canarias, mientras en la Península y Baleares habrá una recuperación temporal de las altas presiones. En la Península se esperan cielos nubosos al principio con abundante nubosidad baja en el extremo occidental, zonas bajas del tercio este y litorales mediterráneos, con bancos de niebla y brumas matinales en el oeste de la vertiente atlántica y en zonas de la fachada oriental, valle del Ebro, este de La Mancha y principalmente en Baleares, donde serán más densas y persistentes. No se descarta alguna llovizna débil en el oeste de Alborán. Al final del día, la proximidad de un frente en el noroeste oscurecerá los cielos. En Canarias se esperan intervalos nubosos con precipitaciones de débiles a moderadas que en la provincia oriental y Tenerife pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta. Se esperan persistentes en la cara norte de las montañas. Temperaturas máximas en ascenso en el tercio oeste; en descenso en el resto y en Canarias, más intenso en litorales del Cantábrico oriental e interior de las islas canarias de mayor relieve, donde puede ser notable. Mínimas en descenso, salvo en la fachada mediterránea, depresiones del noreste, este de la meseta, donde no se esperan cambios e incluso ascensos ligeros. Sin cambios significativos en Baleares. Heladas débiles en cumbres de montaña de Pirineos y de la Cantábrica».