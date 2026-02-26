La AEMET activa el aviso naranja en estas zonas por lo que está a punto de llegar: giro radical del tiempo

El aviso naranja en estas zonas, lo que está a punto de llegar provoca un giro radical en el tiempo que activa las alarmas de la AEMET. Será el momento de empezar a prepararnos para lo peor con la mirada puesta a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Tocará estar preparados para ver unos cambios que no siempre acabarán siendo esenciales. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de cambios que serán esenciales.

Llega un importante giro radical del tiempo

El aviso naranja de la AEMET se activa en estas zonas

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se prevé que una dana en transición hacia una baja fría aislada afecte a Canarias, mientras en la Península y Baleares habrá una recuperación temporal de las altas presiones. En la Península se esperan cielos nubosos al principio con abundante nubosidad baja en el extremo occidental, zonas bajas del tercio este y litorales mediterráneos, con bancos de niebla y brumas matinales en el oeste de la vertiente atlántica y en zonas de la fachada oriental, valle del Ebro, este de La Mancha y principalmente en Baleares, donde serán más densas y persistentes. No se descarta alguna llovizna débil en el oeste de Alborán. Al final del día, la proximidad de un frente en el noroeste oscurecerá los cielos. En Canarias se esperan intervalos nubosos con precipitaciones de débiles a moderadas que en la provincia oriental y Tenerife pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta. Se esperan persistentes en la cara norte de las montañas. Temperaturas máximas en ascenso en el tercio oeste; en descenso en el resto y en Canarias, más intenso en litorales del Cantábrico oriental e interior de las islas canarias de mayor relieve, donde puede ser notable. Mínimas en descenso, salvo en la fachada mediterránea, depresiones del noreste, este de la meseta, donde no se esperan cambios e incluso ascensos ligeros. Sin cambios significativos en Baleares. Heladas débiles en cumbres de montaña de Pirineos y de la Cantábrica».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Viento flojo de dirección variable en el interior, tendiendo a sudoeste en Galicia, meseta norte y Cantábrico. Soplará moderado de oeste, rolando a componente sur en litorales de Galicia y flojo variable en los del Cantábrico. Levante moderado en Alborán, del noreste en el resto del área sur mediterránea e intervalos de moderado en el área norte con predominio de la componente este. Intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en el Estrecho. En Canarias, viento de componente norte con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas, cumbres y medianías. En el Estrecho, levante con rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h). En Canarias, rachas muy fuertes de componente norte en zonas expuestas, cumbres y medianías, precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta en Tenerife y la provincia oriental. Probables nieblas matinales localmente densas en Mallorca. En amplias zonas del interior peninsular, temperaturas máximas con valores altos para la época del año».