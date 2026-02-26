Hoy, 26 de febrero de 2026, el cielo se presenta despejado en toda la provincia, aunque se esperan brumas y bancos de niebla matinales en las depresiones. Las temperaturas mínimas sufrirán ligeros cambios, mientras que las máximas descenderán levemente en el valle del Ebro. El viento será flojo, predominando del sur y sureste por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y ambiente fresco durante el día

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 20 grados y a primera hora, la sensación térmica podría sentirse un poco más baja, como si el día aún estuviera en sus primeros pasos. El viento soplará suave, con ráfagas que no superarán los 15 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cómodo y sin sobresaltos.

Ya por la tarde, el sol se asomará con más fuerza, iluminando la ciudad hasta que se esconda tras el horizonte a las 18:50. La humedad, aunque moderada, puede hacer que el ambiente se sienta un poco cargado, pero no será un impedimento para disfrutar de un paseo al aire libre. Con un cielo que se mantendrá mayormente nublado, la jornada promete ser tranquila, ideal para disfrutar de la belleza de Zaragoza en esta época del año.

Calatayud: nubes grises y lluvias a la vista

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 3 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, se espera que las lluvias hagan su aparición, intensificándose hacia la tarde.

El contraste es notable: mientras la mañana se presenta tranquila, la tarde traerá consigo un descenso térmico y rachas de viento que superarán los 30 km/h. Con una probabilidad de lluvia del 95%, es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparados para un cambio brusco en el tiempo.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 6 y 19 grados. Aunque se prevé un leve viento del noreste, no hay indicios de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y templado.

Es un momento ideal para pasear por las calles, disfrutar de una buena conversación en una terraza o simplemente relajarse al aire libre. La tranquilidad del ambiente invita a aprovechar al máximo las actividades diarias sin preocupaciones.