Oriol Cardona y Ana Alonso, en ‘La Revuelta’ sobre su encuentro con el Rey: «Le gustó tanto que…»

El pasado jueves 26 de febrero, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta en La 1 de Televisión Española. Tras la visita de Loles León, las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid se abrieron para recibir a Oriol Cardona, primer oro olímpico español en unos Juegos Olímpicos de Invierno en 54 años, y Ana Alonso, bronce individual y en relevos mixtos junto al catalán. Los deportistas acudieron al programa presentado por David Broncano para confesar algunos que otros detalles sobre esta competición. Y no solamente eso, sino que también compartieron datos sobre la conversación que tuvieron con el rey Felipe VI tras el encuentro de la delegación española con los Reyes en el Palacio de la Zarzuela. Un acto que tuvo lugar el pasado miércoles 25 de febrero.

Todo comenzó cuando Oriol Cardona y Ana Alonso entregaron a Broncano el regalo que le habían traído, al igual que hacen todos los famosos que pasan por La Revuelta: «Son los esquís con los que competimos», explicaron, mientras cada uno de los deportistas entregaba un par de ellos al jiennense. Poco después, fue cuando se sinceraron sobre la visita a la Casa Real y su encuentro con los reyes Felipe VI y Letizia. «El otro se lo ha quedado el rey, así que si lo quieres, tendrás que invitarlo», retó Ana Alonso. Acto seguido, la deportista añadió algo más: «Ayer fuimos a la Casa Real y le gustó tanto que se lo quedó. Lo mismo lo pone ahí en la Zarzuela». Oriol Cardona fue mucho más allá: «Estuvimos hablando con él y nos dijo que esquí de montaña no había probado… y que vendría a buscar tu otro esquí».

Lejos de que todo quede ahí, durante su paso por el programa de La 1 de Televisión Española, Oriol y Ana confesaron cómo se preparan para competir en esquí de montaña: «Entrenamos por pistas. Entrenos de subir, dos o tres horas. Gimnasio también hacemos mucho. Intensidad», comenzaron explicando.

Acto seguido, fueron mucho más allá: «En verano, entrenamos mucho con la bici, corriendo. También muchas horas de gimnasio. Ahora, como novedad, en el CAR de Sierra Nevada y en otros sitios han traído unas cintas de correr muy grandes, muy largas y muy anchas, y te puedes poner con los esquís».

«También en invierno, cuando llueve o hace mal tiempo, ya no tienes que irte a la nieve a pasar frío y ponerte malo», expresó la andaluza en La Revuelta. Poco después, los dos tuvieron que enfrentarse a las preguntas clásicas del programa. Cardona fue el primero en responder: «En unos meses tendré 115.000 euros más en el banco», expresó, respecto al dinero en el banco. Y todo por la cifra que percibirá por las medallas obtenidas en estos Juegos Olímpicos de Invierno.

Ana Alonso también dio una cifra: «Creo que 55.000 euros o algo así». En cuanto a la pregunta del sexo, el catalán contestó lo siguiente: «Antes de unos Juegos, estaba muy cansado, tenía en la cabeza otras cosas… Entre 10 y 14, en total». Ella, por su parte, fue más allá: «Yo la mitad, como siempre. Todo a la mitad».