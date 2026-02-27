Los economistas alucinan con el motivo por el que el precio del azúcar está por los suelos

El mercado internacional del azúcar vive uno de los momentos más críticos de su historia reciente. En 2023, el azúcar sin refinar alcanzó un precio de casi 0,60 euros por kilo en los mercados de referencia, mientras que actualmente apenas alcanza los 0,30 euros por kilo. Según los expertos, no se trata de una oscilación puntual ni de una corrección técnica pasajera. A lo largo de 2025 y comienzos de 2026, se ha consolidado la tendencia bajista debido a una combinación de factores: un consumo más moderado en los países desarrollados respecto a años anteriores y la proliferación de medicamentos para perder peso en Europa y Estados Unidos.

En 2023, el contexto era completamente diferente al actual. La incertidumbre en el mercado energético y las tensiones climáticas en algunos países productores elevaron las cotizaciones hasta el equivalente a 0,60 euros por kilo. Ahora, debido a la recuperación productiva, el azúcar sin refinar cotiza en los mercados internacionales a 0,30 euros por kilo. Los analistas coinciden en que la curva descendente es una línea sostenida que refleja un desequilibrio creciente entre oferta y demanda.

La caída en el precio del azúcar

Uno de los factores más llamativos es la proliferación de medicamentos basados en análogos del GLP-1, como Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Zepbound. Estos fármacos, inicialmente diseñados para tratar la diabetes tipo 2, se han hecho muy populares como tratamientos para la pérdida de peso. Su mecanismo de acción se basa en aumentar la sensación de saciedad y reducir el apetito, lo que lleva a un menor consumo calórico. Asimismo, reduce específicamente el deseo de alimentos dulces en muchos pacientes.

En España, «desde que el aumento de la demanda en 2022 de los medicamentos análogos del GLP-1 comenzó a generar problemas de suministro, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha llevado a cabo un estrecho seguimiento de la situación de estos medicamentos», detalla la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en su web.

El precio del azúcar es especialmente vulnerable a estos cambios porque buena parte del consumo se concentra en un grupo relativamente pequeño de consumidores intensivos de productos dulces. Si ese segmento reduce su ingesta, el impacto agregado puede ser significativo.

Oferta elevada y cosechas favorables

A la caída de la demanda se suma un contexto de abundancia en las cosechas. Brasil, principal productor mundial, ha incrementado la proporción de caña destinada a azúcar en lugar de etanol. India y Tailandia también prevén cifras de producción muy positivas.

«Se prevé que el Brasil consolidará su posición como el mayor productor del mundo, debido a la expansión y replantación de sus superficies de caña de azúcar. Se espera que en la India y Tailandia, las mejoras varietales y las tasas de extracción más altas impulsen el aumento de su producción. La Unión Europea permanecerá como la principal región productora de remolacha azucarera», señala el informe «OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2025-2034».

Y añade: «Se espera que el Brasil refuerce su liderazgo como el mayor exportador, seguido por Tailandia y la India, con cerca de 52%, 14% y 8% de las exportaciones mundiales, respectivamente, en 2034. Se espera que la distribución mundial del comercio de azúcar sin refinar (61%) y de blanco (39%)».

La producción mundial se mantiene en torno a los 180 millones de toneladas anuales, una cifra que no muestra reducciones significativas pese a la caída del precio del azúcar. Además, en muchos países los agricultores cuentan con ayudas públicas o mecanismos de protección frente a las fluctuaciones internacionales. ¿El resultado? Un mercado presionado por un exceso de oferta y una demanda insuficiente.

Efecto en la cesta de la compra

En España, el azúcar es un ingrediente esencial en miles de productos. Sin embargo, los expertos alertan: la caída de la cotización no se traslada automáticamente al supermercado, ya que los contratos de suministro de la industria alimentaria se suelen firmar con meses de antelación. Sin embargo, si el precio internacional se mantiene en torno a los 0,30 euros por kilo durante 2026, es probable que se produzca un cierto alivio en los precios de productos azucarados.

Principales países productores

La producción mundial de caña de azúcar está claramente liderada por Brasil, que encabeza el ranking con 715,6 millones de toneladas anuales. El país sudamericano también destaca por su enorme superficie cultivada, con casi 10 millones de hectáreas, y un rendimiento medio de 71.774 kilos por hectárea. En segundo lugar se sitúa India, con 405,3 millones de toneladas y más de 5,1 millones de hectáreas dedicadas al cultivo, alcanzando un rendimiento de 78.577 kilos por hectárea.

En Asia, la República Popular China produce más de 107 millones de toneladas, con uno de los rendimientos más elevados, superando los 94.400 kilos por hectárea. Tailandia, por su parte, alcanza 66,2 millones de toneladas, aunque con un rendimiento más bajo, de 44.321 kilos por hectárea. Pakistán también ocupa una posición destacada con 88,6 millones de toneladas. En América, México supera los 55 millones de toneladas, mientras que Guatemala, con casi 27,8 millones, sobresale por tener el mayor rendimiento del listado: más de 114.700 kilos por hectárea.