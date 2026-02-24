Brasil aprovechará el veto de los aranceles de Donald Trump por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos (EEUU) para enviar su azúcar a la nación norteamericana. Este ha sido uno de los principales motivos que explican las subidas que ha experimentado su precio en los últimos días, puesto que los mercados descuentan que la escasez se incremente. De aumentar las exportaciones de azúcar de Brasil a EEUU tras la caída de los aranceles, el precio de este alimento podría encarecerse aún más, con su evidente repercusión en el coste de todos los dulces.

El desvío de azúcar hacia la nación norteamericana reduciría la oferta mundial en un momento en el que ya se está detectando cierta escasez. De hecho, estas transacciones se verían favorecidas por la depreciación que está viviendo el dólar.

De hecho, los profesionales brasileños ya reportan un descenso en la producción de azúcar, por lo que la escasez ya se hace patente en estos instantes. Una situación que se puede agravar con el escenario comercial internacional.

El pasado miércoles, la Asociación Brasileña de la Industria de Caña de Azúcar y Bioenergía (Unica) informó que la elaboración de este alimento cayó un 36% en enero en la región Centro-Sur del país sudamericano, hasta sólo 5.000 toneladas métricas.

Brasil y los aranceles de EEUU

En ese sentido, Brasil aprovechará el veto de los aranceles por parte de la Justicia de EEUU para redirigir parte de sus ventas de azúcar a ese país. Con todo, esta situación todavía depende de la implementación de estas tarifas, que aún está en el aire.

Y es que Donald Trump no ha hecho mucho caso al fallo del Supremo, pues ha desafiado a la Justicia elevando el arancel global hasta el 15%, sólo un día después de decidir mantenerlo en el 10% apoyándose en una ley de 1974 no anulada por el tribunal de su país.

Por tanto, todo esto genera en los mercados una enorme incertidumbre, que ha quedado reflejada en las declaraciones de diferentes instituciones, como las reacciones de desconcierto y enfado de socios comerciales, empezando por la Unión Europea.

De hecho, el Parlamento Europeo ha suspendido temporalmente la aprobación del acuerdo comercial con EEUU por lo que está sucediendo en aquella nación: «La situación es ahora más incierta que nunca».

«Esto contradice la estabilidad y previsibilidad que buscamos lograr con el Acuerdo de Turnberry», defendió el presidente de la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA), el socialista alemán Bernd Lange, después de la suspensión acordada entre los coordinadores de grupo.

«Hay que conocer las normas antes de coger el volante», llegó a pedir la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. Lo mismo sucede con China, que ha pedido que se aproveche esta situación para cancelar de forma definitiva las tarifas que quiere imponer Donald Trump a casi todos los países del mundo.

Así las cosas, el único beneficiario de esta indeterminación está siendo el oro, que está viviendo importantes subidas en su cotización. El metal dorado sigue su rally en medio de la tormenta, erigiéndose de nuevo como el activo de reserva de valor por excelencia.