La cotización del oro ha subido con fuerza este lunes tras el veto de los aranceles de Donald Trump por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos (EEUU). Un veto al que el dirigente republicano no ha hecho mucho caso, pues ha desafiado a la Justicia elevando el arancel global hasta el 15%, sólo un día después de decidir mantenerlo en el 10% apoyándose en una ley de 1974 no anulada por el tribunal de su país.

Por tanto, todo esto genera en los mercados una enorme incertidumbre, que ha quedado reflejada en las declaraciones de diferentes instituciones, como las reacciones de desconcierto y enfado de socios comerciales, empezando por la Unión Europea.

En concreto, Bruselas ha pedido en varias ocasiones certidumbre y seguridad jurídica para que los mercados internacionales operen sin volatilidad. «Hay que conocer las normas antes de coger el volante», llegó la pedir presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

Lo mismo China, que ha pedido que se aproveche esta situación para cancelar de forma definitiva las tarifas que quiere imponer Donald Trump a casi todos los países del mundo. En este contexto, no es extraño que el metal dorado sufra importantes subidas.

El oro sube por los aranceles

Así, en la apertura de este lunes, la cotización de esta materia prima llegó a rozar los 5.300 dólares por onza, aunque luego se ha relajado a subidas que rondan el 1%, entorno a los 5.150 dólares. En el acumulado, el incremento del precio del metal dorado es superior al 3% en la última semana y más del 4,5% en el último mes.

Así, el oro se está recuperando tras el impulso del veto a los aranceles de Trump y recuperando cotas que ya tocó por el contexto geopolítico general. Y es que el rally de esta cotización no ha comenzado este lunes, sino que la subida lleva tiempo consolidándose.

El oro tardó cerca de dos años en pasar de los 2.000 dólares por onza hasta los 3.000 dólares, desde mayo de 2023 hasta marzo de 2025. Los siguientes 1.000 dólares, hasta los 4.000, se recorrieron en apenas siete meses, consiguiéndose en octubre de 2025.

Los 5.000 dólares se consiguieron en sólo tres meses y, ahora, ya se encuentra dirigiéndose con fuerza hacia los 6.000 billetes verdes tras el fallo de la Justicia norteamericana. De esta forma, el metal se está convirtiéndo en el valor refugio por excelencia, superando a las criptomonedas y a la deuda de EEUU por el fuerte debilitamiento del dólar.