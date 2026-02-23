El Ministerio de Comercio de China ha lanzado un comunicado exigiendo al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, que «cancele sus aranceles unilaterales» tras tumbarlos el Tribunal Supremo del país norteamericano. Un veto al que el dirigente republicano no ha hecho mucho caso, pues ha desafiado a la Justicia elevando el arancel global hasta el 15%, sólo un día después de decidir mantenerlo en el 10% apoyándose en una ley de 1974 no anulada por el tribunal de su país.

Estos vaivenes han generado reacciones de desconcierto y enfado en los socios comerciales, empezando por la Unión Europea, que ha pedido en varias ocasiones certidumbre y seguridad jurídica para que los mercados internacionales operen sin volatilidad. «Hay que conocer las normas antes de coger el volante», llegó la pedir presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

Entre esas reacciones se encuentra la de China, que ha aprovechado la ocasión para oponerse de forma tajante a todos los aranceles de Trump y a pedir su cancelación inmediata. Una posición que lleva manteniendo desde que comenzó la guerra comercial.

«Hemos tomado nota del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en la demanda arancelaria y estamos realizando una evaluación exhaustiva de su contenido e impacto», ha informado el departamento de Comercio desde Pekín.

China contra los aranceles de Trump

«China se ha opuesto sistemáticamente a cualquier tipo de aumento unilateral de aranceles y ha enfatizado repetidamente que en una guerra comercial nadie gana y que el proteccionismo no conduce a nada», ha defendido el Gobierno del gigante asiático.

De esta forma, el Ejecutivo de Xi Jinping considera que «las medidas unilaterales de Estados Unidos, como los aranceles recíprocos y los aranceles al fentanilo, violan tanto las normas comerciales internacionales como la legislación nacional estadounidense, y no benefician a ninguna de las partes».

Para ellos, «los hechos han demostrado repetidamente que la cooperación entre China y Estados Unidos beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación las perjudica», por lo que «insta» a la nación norteamericana «a cancelar sus aranceles unilaterales a sus socios comerciales».

«También hemos observado que Estados Unidos está preparando medidas alternativas, como investigaciones comerciales, para mantener sus aranceles a sus socios comerciales», ha continuado el mensaje. «China seguirá de cerca esta situación y protegerá firmemente sus intereses», ha sentenciado.

Con todo, Trump parece situarse en la posición opuesta a la de China, pues insiste en la imposición de aranceles a nivel mundial pese al veto del Supremo. En ese sentido, el Ejecutivo del republicano se encuentra buscando la formula legal para continuar con la guerra comercial, por lo que ha anunciado que las tarifas quedarán implementadas en unos meses.