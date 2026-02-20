Trump reta al Tribunal Supremo de EEUU: mantendrá un arancel global del 10% con una ley de 1974 no invalidada

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha anunciado este viernes la imposición de un arancel global del 10% a las importaciones, apenas horas después de que el Tribunal Supremo declarara ilegal el marco legal que había utilizado previamente para imponer gravámenes comerciales. Trump reta así al Tribunal Supremo de EEUU: mantendrá los aranceles amparándose ahora en una ley de 1974 no invalidada, de momento, por el Alto Tribunal.

La nueva medida se utilizará así para sustituir gran parte de los aranceles anulados por el Alto Tribunal este viernes por la mañana y se aplicará bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 (Trade Act of 1974, en inglés), que permite al presidente de Estados Unidos imponer gravámenes durante un máximo de 150 días en determinadas circunstancias económicas.

Durante ese período, la Administración iniciará además investigaciones bajo la Sección 301 de la misma ley, un mecanismo que podría desembocar en aranceles de carácter más permanente si se determina que existen prácticas comerciales desleales.

El revés judicial

El anuncio de Trump se ha producido tras la decisión del Supremo de este viernes, adoptada por seis votos frente a tres, que determinó que Trump se excedió en sus competencias al imponer aranceles globales utilizando la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA, por sus siglas en inglés). Esta norma está pensada para emergencias económicas internacionales y no específicamente para políticas comerciales estructurales.

El fallo ha supuesto una importante rectificación a la estrategia comercial del presidente, que había recurrido a esa ley para justificar gravámenes amplios sin pasar por los mecanismos tradicionales del Congreso.

Un plan alternativo preparado

La Casa Blanca había trabajado durante meses en un plan de contingencia ante la posibilidad de que el Supremo invalidara el uso de la IEEPA para justificar aranceles globales.

La activación de la Sección 122 permite mantener presión comercial inmediata mientras se desarrollan investigaciones formales bajo la Sección 301, un instrumento que en el pasado ha sido utilizado para imponer aranceles contra países acusados de prácticas comerciales injustas.

Nuevo frente Trump vs el Supremo

La decisión abre un nuevo capítulo en la tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial, al tiempo que reaviva el debate sobre los límites del poder presidencial en materia comercial.

Mientras tanto, los mercados y los socios comerciales de Estados Unidos siguen atentos a las implicaciones económicas y diplomáticas de este nuevo arancel global del 10%.

Dos bloques de aranceles bajo revisión

El caso analizado por el Tribunal Supremo afectaba a dos grandes categorías de aranceles impuestas por el presidente de Estados Unidos Donald Trump:

1) Trump había establecido un bloque de gravámenes aplicados a prácticamente todos los países del mundo , argumentando que eran necesarios para corregir los déficits comerciales de Estados Unidos.

aplicados a prácticamente , argumentando que eran necesarios para corregir los déficits comerciales de Estados Unidos. 2) También, Trump impuso aranceles específicos a México, Canadá y China, asegurando que estos países eran responsables del flujo de fentanilo ilegal hacia territorio estadounidense.

La sentencia del Supremo invalida el uso del marco legal elegido para justificar estas medidas, lo que obliga ahora a la Casa Blanca a recurrir a nuevas bases jurídicas para mantener su política comercial, como ya ha anunciado.

Reacción de los mercados

Tras conocerse la decisión judicial, los mercados han reaccionado con moderación:

Los principales índices bursátiles registraron ligeras subidas.

Las acciones más expuestas al comercio internacional y a los aranceles avanzaron con mayor claridad.

El dólar se debilitó.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro repuntaron ligeramente.

La respuesta sugiere que los inversores interpretaron el fallo como una reducción parcial de incertidumbre legal, aunque persisten dudas sobre el nuevo marco arancelario anunciado por la Administración Trump.