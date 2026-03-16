Aunque a estas alturas del mes de marzo puede que estemos pensando en la Semana Santa, lo cierto es que no podemos pasar por alto que llega esta semana una de las celebraciones más importante en el calendario irlandés, pero que también se vive de forma especial en España. Me estoy refiriendo como no, a San Patricio 2026 que es el patrón de los irlandeses y que cada año se celebra a mediados de marzo, pero ¿cuándo exactamente?

El día de San Patricio es un día que como decimos, marca la historia e identidad de Irlanda, pero lo cierto es que ha traspasado fronteras y se ha convertido en una fiesta en el que entre otras cosas, encontramos símbolos como el del trébol, así como beber cerveza mientras se viste de verde. Pero ¿qué origen tiene esta fiesta y de qué modo se celebra en nuestro país? Toma nota que te contamos a continuación, todo sobre qué día es San Patricio 2026: origen, fechas, cuándo es y cómo se celebra en España

Qué día es San Patricio 2026

San Patricio se celebra cada 17 de marzo. La fecha es fija porque conmemora el fallecimiento del santo en el siglo V, considerado una figura central en la cristianización de Irlanda. En España no se celebra como se hace en Irlanda, pero eso no impide que cada año haya más actos vinculados a la fecha, de hecho ciudades como Madrid celebra su semana dedicada a esta fiesta que abarca desde el 10 al 17 de marzo y que incluso contó con un gran desfile celebrado este pasado sábado 14 de marzo.

Origen de San Patricio

La historia de San Patricio no empieza en Irlanda, sino en Britania. Allí nació, aunque siendo muy joven fue capturado y trasladado a la isla irlandesa como esclavo. Pasó varios años trabajando como pastor hasta que consiguió escapar y volver a su tierra. Lo llamativo es que regresó después, siendo ya religioso y con la intención de predicar el cristianismo. Su figura quedó ligada a ese proceso de expansión religiosa en la isla y con el tiempo terminó siendo reconocido como su patrón.

La imagen del trébol aparece en ese contexto. La tradición sostiene que lo utilizaba como ejemplo para explicar la Trinidad cristiana. Con el paso de los siglos, esa anécdota acabó convirtiéndose en símbolo nacional. La fecha del 17 de marzo, vinculada a su fallecimiento, pasó de ser una conmemoración religiosa a una celebración que creció sobre todo fuera de Irlanda, impulsada por las comunidades emigrantes. Los grandes desfiles nacieron en ciudades como Nueva York y después se extendieron a otros países.

Cómo se celebra en España

Madrid concentra la programación más amplia. La capital ha celebrado del 10 al 17 de marzo la Semana de Irlanda, con actividades repartidas por distintos puntos del centro. El acto más multitudinario tuvo lugar como ya hemos mencionado, el pasado sábado 14 de marzo, cuando la Gran Vía acogió el desfile principal. La comitiva partió a las 17:00 horas desde el edificio Metrópolis y avanzó hasta Plaza de España.

Más de 600 gaiteros integrados en unas 40 bandas participaron en el recorrido, acompañados por grupos de danza y asociaciones culturales. Durante el mismo fin de semana también se celebró una carrera temática en el Parque del Retiro, un céilí en la Plaza de Callao y exhibiciones de danza tradicional en el vestíbulo del Metro Gran Vía. Además, los Madrid Harps organizaron una jornada de fútbol gaélico como parte de la programación deportiva. Y mañana, 17 de marzo, la fuente de Cibeles contará con iluminación especial, uno de los actos simbólicos con los que la ciudad cerrará la semana dedicada a Irlanda.

Madrid vive San Patricio por todo lo alto, pero más allá de la capital, otras ciudades de España también celebran a este santo. En A Coruña, el punto de encuentro ha sido la plaza de Azcárraga. Allí, entre el 13 y el 15 de marzo, se han concentrado conciertos y propuestas ligadas a la cerveza.

Benidorm también es de las ciudades que celebra San Patricio. El crecimiento del turismo británico en estas fechas ha llevado a ampliar el dispositivo habitual. Este año se ha instalado un escenario en la calle Bilbao y se han alargado horarios musicales. Por otro lado, en Lanzarote, Puerto del Carmen mantiene uno de los festivales más visibles del archipiélago. La Plaza del Varadero actúa como eje de la programación y mañana el desfile recorrerá la Avenida de las Playas. El cartel musical incluye la actuación de Nathan Carter, que cerrará la jornada principal.

En Mallorca, Santa Ponça traslada su celebración al 22 de marzo. La Gran Vía Puig de Galatzó concentrará mercado, actuaciones y actividades familiares durante toda la jornada, en un formato abierto y pensado para público diverso. Y en la Costa del Sol, Benalmádena celebrará mañana un desfile desde la iglesia hasta la Plaza de la Mezquita, con música y danza celta. En municipios próximos como Fuengirola, Mijas o Marbella la actividad se concentra en zonas con presencia internacional, especialmente en torno a establecimientos hosteleros.

Y por último no podemos olvidar que mañana 17 de marzo, muchos pubs irlandeses de ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, Zaragoza o Barcelona adaptarán su programación a la fecha, con música en directo, y como no, la típica decoración verde.