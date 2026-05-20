Condenados dos hombres por abuso sexual a dos menores de 14 años en Córdoba: las niñas estaban en «estado de embriaguez»

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba que condena a dos hombres, de 35 y 30 años, por dos delitos de abuso sexual cometidos contra dos menores de 14 años en el momento de los hechos, ocurridos en una localidad de la provincia de Córdoba. Las penas impuestas son de cuatro años de prisión para uno de ellos y dos años para el otro.

Según la resolución, el alto tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación presentado por el acusado condenado a cuatro años de cárcel, confirmando así el fallo de la Audiencia de Córdoba, si bien cabe la posibilidad de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

Los hechos probados recogen que, sobre las 20.00 horas del 1 de febrero de 2019, los procesados acudieron a un parque de una localidad cordobesa donde habían quedado con las víctimas. Tras reunirse y comprar bebidas alcohólicas, se trasladaron al domicilio de uno de ellos, donde «proporcionaron a las menores las bebidas alcohólicas adquiridas».

Posteriormente, el acusado de 35 años, «una vez se hubo asegurado del estado de embriaguez de la menor», habría cometido el delito «a sabiendas de que contaba con 14 años de edad y que se encontraba afectada en sus capacidades».

Por su parte, el acusado de 30 años, «tras convencer a la víctima, quien también había ingerido bebidas alcohólicas y se encontraba afectada, para salir del domicilio e ir a dar una vuelta por la localidad con su coche, detuvo su vehículo en los alrededores de la piscina municipal y, una vez allí, con ánimo de satisfacer su deseo sexual, se aproximó hacia la menor y, pese a que ella le retiró la mano en reiteradas ocasiones, finalmente ella accedió», momento en el que presuntamente abusó de la menor.

Como consecuencia de los hechos, las víctimas presentan secuelas compatibles con trastorno de estrés postraumático complejo y otros problemas psicológicos. Antes del inicio del juicio, el acusado de 30 años depositó 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil, mientras que el otro procesado ha permanecido privado de libertad por esta causa.

Las condenas

El varón de 30 años ha sido condenado a dos años de prisión al apreciarse la atenuante muy cualificada de reparación del daño. Además, se le impone una orden de alejamiento durante cinco años y una pena de libertad vigilada por el mismo periodo, que se ejecutará tras cumplir la condena. En concepto de responsabilidad civil, ha indemnizado a la víctima con 10.000 euros por «los daños morales inferidos a consecuencia de la violencia sexual ejercida sobre ella».

En cuanto al hombre de 35 años, la sentencia establece una pena de cuatro años de prisión, una orden de alejamiento durante cinco años y siete años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena. Asimismo, deberá indemnizar a la víctima con 10.000 euros por «los daños morales inferidos a consecuencia de la violencia sexual ejercida sobre ella» y otros 10.000 euros por «la secuela derivada del estrés postraumático grave».