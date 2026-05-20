Un hombre mata a su ex pareja a puñaladas en plena calle y los vecinos intentan lincharlo en Figueras (Gerona)

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre de Figueras, en Gerona, por matar a su ex pareja asestándole varias puñaladas por todo el cuerpo. El detenido tenía activa una orden de alejamiento.

El hombre ha sido detenido en el mismo lugar de los hechos, después de que los vecinos intentaran lincharlo tras ser testigos de lo ocurrido. En las imágenes se ve cómo el detenido se intenta limpiar las manos y los brazos, llenos de sangre, tras asestarle varias puñaladas. Se trataría de un nuevo caso de violencia machista.

El detenido, de nacionalidad española, tiene numerosos antecedentes y ha quebrantado por segunda vez la orden de alejamiento que tenía de la víctima, de 33 años y de nacionalidad hondureña. Los hechos han ocurrido a las 15:00 horas.

Numerosos testigos han presenciado los hechos y han conseguido retenerlo hasta la llegada de los Mossos. Tras agredir a la víctima con un cuchillo y asestarle numerosas puñaladas en los brazos, espalda, tórax y cuello, el hombre se ha deshecho del arma lanzándola bajo un coche aparcado y se ha dirigido a una fuente para lavarse la sangre.

En ese momento, varias personas le han increpado y le han perseguido y acorralado hasta lograr tirarle al suelo. Allí le han retenido.

Hasta el lugar han acudido varias patrullas de la Guardia Urbana de Figueres, de los Mossos d’Esquadra y sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no han podido hacer nada por salvar la vida a la víctima.

Tenía activa una orden de alejamiento

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado que este lunes se celebró un juicio rápido en la plaza 7 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Figueras. En él, el presunto asesino aceptó una pena por maltrato de seis meses de prisión y una orden de alejamiento de 250 metros e incomunicación con la víctima por un año y cuatro meses.

Horas después fue detenido por supuestas lesiones a la víctima, que quedó citada para una exploración forense que debía tener lugar este martes y para declarar ante el juez. Sin embargo, la víctima no ha comparecido esta mañana y el hombre ha quedado en libertad, quedando el caso pendiente del juzgado 7 al advertir la sentencia anterior de conformidad.

Horas después, ha tenido lugar el asesinato y, al tener conocimiento de lo ocurrido, el titular de la plaza 5 se ha hecho cargo del levantamiento del cadáver y se ha inhibido en favor del 7.

En lo que va de año hay 19 víctimas mortales por violencia machista. Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico [email protected] y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.