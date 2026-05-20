Abascal noquea a Sánchez: «Toda España sabe que usted es el jefe de Ábalos, de Koldo, de Cerdán y el socio de Zapatero»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha retratado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a una organización criminal, señalando que «toda España» sabe que Sánchez era el «jefe de Ábalos, de Koldo, de Cerdán y el socio de Zapatero».

«Usted sube aquí y esparza las mentiras que quiera, las que le plazcan, porque además le dan bastante placer, pero toda España sabe que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Koldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero, pero eso ya nos lo dirán los tribunales», ha subrayado el líder de Vox.

Tras sus palabras, el jefe del Ejecutivo no ha tardado en responder a Abascal y echar balones fuera, señalando que «lo que sí sabe» es que el asesor del líder de Vox «cobra 30.000 euros al mes». «¿Si el asesor cobra 30.000 euros al mes, cuanto cobra el asesorado?», cuestiona Sánchez.

Abascal carga contra la regularización

Por otro lado, Santiago Abascal también ha cargado contra la regularización masiva que ha impulsado el Ejecutivo, matizando que las cifras de regularización no son las «cifras normales» de una «inmigración regular», sino que son las cifras de una «invasión migratoria».

«Usted ha traído dos millones de personas en los últimos dos años, y van a venir más con el proceso de regularización. Esas no son las cifras normales de una inmigración regular, son las cifras de una invasión migratoria, que colapsa los servicios sociales, que colapsa la sanidad, hace inaccesible la vivienda y que trae inseguridad en muchas ocasiones. Nos dicen ustedes que vienen a pagar las pensiones a los españoles, pero acaban recibiendo las ayudas sociales que no alcanzan a los españoles e incluso algunos las cobran desde sus propios países», cuenta Abascal.

De igual manera, el líder de Vox ha matizado que los ciudadanos españoles ya están «padeciendo en sus propias carnes» las consecuencias de esta regularización.

«Los españoles están padeciendo en su propia carne las consecuencias de la invasión migratoria. También los inmigrantes legales, que han venido pidiendo permiso, respetando las leyes y respetando la cultura y contribuyen, pero eso a usted le da igual, porque ya ha dado suficientes muestras de que desprecia el pueblo español y de que quiere sustituirlo con un proceso de nacionalizaciones masivas y fraudulentas, como ya han confesado sus socias. Le da igual eso, como le da igual que todo el mundo sepa que usted preside una mafia corrupta», ha concluido.