El Gobierno de Pedro Sánchez justifica ahora la polémica regularización masiva de inmigrantes ilegales, vía decreto, sin pasar por las Cortes, con el argumento de que España es destino de refugiados del «cambio climático».

Así aparece en un argumentario del Ejecutivo de PSOE-Sumar expuesto por una de sus Oficinas de Extranjería (OEX) y al que ha accedido OKDIARIO. Estas oficinas dependen orgánicamente de las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno, por tanto, del Ministerio de Política Territorial, y funcionalmente, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, impulsor de la regularización, así como del Ministerio del Interior.

En concreto, la OEX de Almería, que tiene como jefe a Javier Durán Ruiz, presentó este jueves ante más de 1.000 colegiados del Consejo General de Graduados Sociales la conferencia online titulada Regularización 2026: Supuestos y aplicación práctica. Un seminario telemático que fue clausurado por Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones.

A los participantes en esta sesión se les expuso un power point con sello del Gobierno de España, la Delegación del Gobierno en Andalucía y la Subdelegación del Gobierno en Almería, donde se enumeraban una serie de motivos que han llevado al Ejecutivo a poner en marcha esta regularización.

Bajo el epígrafe Contexto y Justificación, el power point recogió en primer lugar el siguiente fundamento: «Nueva Realidad: España es un país de destino y acogida condicionado por la situación geopolítica y el cambio climático».

De esta manera, el Gobierno considera que España ha dejado de ser un país de paso para convertirse, de forma estructural, en un país de destino de inmigrantes irregulares que se ven «forzados» a abandonar su hogar o su país de origen debido a los efectos del cambio climático, como sequías prolongadas, inundaciones, crecidas del nivel del mar, desertización, especialmente en el Sahel, crisis agrícolas u otros fenómenos meteorológicos extremos.

Imagen del ‘power point’ de la Oficina de Extranjería de Almería.

Si bien esta situación ha provocado grandes oleadas de llegadas de inmigrantes irregulares a España en los últimos años, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se agarra ahora al cambio climático para defender una regularización adoptada sin consenso, que dispara el efecto llamada, que alimenta el negocio de las mafias y que abre una brecha de seguridad a nivel europeo en el espacio Schengen.

Por su parte, el PSOE, principal partido que sostiene el Gobierno, esgrime que debe ser «especialmente a nivel de la UE donde debemos actuar para rediseñar una política común de asilo y refugio desde los principios de solidaridad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, y que esté en consonancia con las exigencias que impone el derecho internacional, adaptándose a nuevas realidades como la de los refugiados climáticos».

El pasado septiembre, la propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se pronunció en estos términos: «Muchos de los movimientos migratorios desde África tienen su causa no sólo en conflictos bélicos, porque en los últimos siete años ha habido varios golpes de Estado, sino también en el cambio climático, que produce importantes flujos migratorios. Por eso hay que tener coherencia y no practicar una política hipócrita», enfatizó.

«Refugiados climáticos»

De igual modo, el jefe del Ejecutivo también habló de «refugiados climáticos» en noviembre de 2021, pidiendo protección internacional para ellos, cuando subrayó que en el año 2020 «más de 30 millones de personas se vieron obligadas a desplazarse internamente por desastres naturales, en una inmensa mayoría relacionados con el clima, con inundaciones, con huracanes, con ciclones». «En definitiva, el cambio climático, la emergencia climática, está intensificando de forma dramática estos movimientos», destacó Sánchez.

El presidente socialista se detuvo en lo concerniente al Sahel y recalcó que aquí «vemos cómo no sólo son los conflictos, la falta de institucionalidad, los que obligan a las personas a abandonar su tierra». «Es también la emergencia climática la que se está convirtiendo en una de las principales causas de los desplazamientos forzosos, tanto internos como internacionales», apostilló.