Última hora del juicio a David Sánchez en directo: declaraciones y reacciones de los acusados ante el juez en vivo hoy
Última hora y novedades del juicio al David Sánchez en la Audiencia Provincial de Badajoz hoy 4 de junio
El hermano de Pedro Sánchez está acusado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa
La Audiencia Provincial de Badajoz afronta este jueves 4 de junio la que promete ser la jornada más esperada del juicio a David Sánchez Pérez-Castejón, conocido artísticamente como David Azagra, hermano del presidente del Gobierno, y otros diez investigados por su contratación en la Diputación de Badajoz en relación con presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
El juicio llega a su cuarta jornada con el proceso a punto de dar un giro decisivo: los acusados romperán hoy su silencio y declararán ante el juez Emilio Serrano. La jornada del miércoles 3 de junio estuvo marcada por la declaración de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quienes defendieron sus informes de investigación frente a la presión de los abogados defensores. El teniente coronel al mando apuntó directamente a Miguel Ángel Gallardo —ex presidente de la Diputación y ex líder del PSOE extremeño— como el principal impulsor del contrato de alta dirección de David Sánchez, mientras los peritos matizaron que no detectaron absentismo laboral en el acusado.
¿De qué está acusado David Sánchez y a qué penas se enfrenta?
David Sánchez está procesado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, relacionados con la creación y modificación «a medida» de un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz como coordinador del programa Ópera Joven en el año 2017. Son once los encausados en total, entre los que figuran Miguel Ángel Gallardo y Luis Carrero.
Las siete acusaciones populares —entre las que se encuentran el Partido Popular, Vox y Manos Limpias— solicitan tres años de prisión y doce de inhabilitación para el músico. La Fiscalía, por el contrario, pide la absolución de todos los implicados.
El tribunal ha habilitado jornadas de tarde, que podrán prolongarse hasta las 21:00 horas, para agilizar las declaraciones de los once investigados. Está previsto que David Sánchez declare en segundo lugar ante el juez.
Sigue en OKDIARIO la última hora del juicio a David Sánchez Pérez-Castejón y todas las novedades políticas de hoy.
Gallardo niega que Pedro Sánchez le pidiese ayuda para su hermano: «No sabía que David tenía hermanos»
Al ser preguntado por si Pedro Sánchez se puso en contacto con él para que ayudase a su hermano, Miguel Ángel Gallardo ha asegurado que «no», matizando que no sabía que David Sánchez tuviese hermanos.
Declara Miguel Ángel Gallardo, que solo responde a su abogado
Tras el turno de David Sánchez, ahora declara Miguel Ángel Gallardo que, al igual que David Sánchez, sólo responderá a su abogado.
David Sánchez sobre si Luis Carrero hacía su trabajo: «No puede hacer mi trabajo»
David Sánchez ha asegurado que Luis Carrero «no puede hacer su trabajo» tras ser preguntado por su letrado si Carrero le ayudaba a dirigir orquestas.
David Sánchez asegura que tenía el mismo salario al cambiar de puesto
El hermano del presidente del Gobierno ha asegurado que, cuando cambió de puesto, mantenía el mismo salario.
David Sánchez asegura que «no intervino» en su cambio de puesto
Sánchez ha explicado que primero su despacho estuvo en el Conservatorio Superior y desde 2023, al volver de su excedencia, estaba ocupado y trabajó en los Servicios Centrales, en la plaza de España de Badajoz.
Detalla que la Oficina de Artes Escénicas no era una oficina física, sino una entidad, y que él no intervino en su cambio de puesto, que «se lo encontró» al volver a su trabajo.
David Sánchez aclara que su oficina era una «categoría administrativa»
David Sánchez ha señalado que su oficina de coordinador era una «categoría administrativa» y no un lugar físico.
David Sánchez contestará sólo a su abogado
El hermano del presidente del Gobierno sólo contestará a su abogado.
Comienza la sesión
Acaba de empezar la sesión de este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz.
Piden 3 años de cárcel y 12 de inhabilitación para David Sánchez
En el marco del juicio por la contratación en la Diputación de Badajoz del hermano de Pedro Sánchez, las acusaciones populares han solicitado tres años de prisión y 12 de inhabilitación para David Sánchez, mientras que la Fiscalía pide la absolución de todos los investigados.
¿Cuándo quedará visto para sentencia el juicio?
El juicio concluirá de forma definitiva el próximo martes 9 de junio, según el calendario fijado por el presidente del tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz. El magistrado ha asegurado que ese día, «sí o sí, a las 14:00 horas se acaba el juicio».
¿Los acusados pueden no declarar?
Sí, todos los acusados se pueden acoger a su derecho a no declarar. Al comparecer en calidad de investigados, la Constitución Española (artículo 24.2) les ampara plenamente para no declarar contra sí mismos, no confesarse culpables y guardar silencio.
A diferencia de los testigos (que tienen la obligación legal de comparecer y responder a la verdad), los encausados en un proceso penal en España disponen de varias opciones durante su interrogatorio, como no responder, sólo responder a su abogado o sólo responder a una parte del interrogatorio.
Hoy les toca declarar a los acusados
Hoy es el día clave: los once acusados rompen su silencio y declaran por primera vez ante el juez Emilio Serrano. David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra, lo hará en segundo lugar. Seguimos en directo todas las declaraciones, novedades y sorpresas de una jornada que puede ser determinante para el curso del proceso.
David Sánchez declara hoy ante el juez: sigue en directo la cuarta jornada del juicio al hermano de Pedro Sánchez
Buenos días y bienvenidos a la cobertura en directo de OKDIARIO. Arranca la cuarta jornada del juicio a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ante la Audiencia Provincial de Badajoz.
¿A qué hora comienza la sesión de hoy?
Está previsto que la sesión de hoy en la Audiencia Provincial de Badajoz comience a las 10:00 horas.
La sala revisa los correos electrónicos de Gallardo
La sala está revisando los correos electrónicos entre Miguel Ángel Gallardo y Elisa Moriano.