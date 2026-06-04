Carmen Lomana da plantón a ‘La Casita’ de Bad Bunny: «No voy a ir para mover el trasero»

La presencia de Bad Bunny en nuestro país está siendo un auténtico terremoto mediático. Y es que son pocos los que se han resistido a disfrutar de uno de los muchos conciertos que el puertorriqueño ha organizado en España. Entre ellos, numerosas celebridades que han sido vistas en la famosa ‘Casita’ que el cantante instala en cada uno de sus espectáculos.

Como no podía ser de otra manera, dicha escena está acaparando multitud de titulares en los últimos días, ya que se ha generado una gran expectación por descubrir quién aparecerá bailando en este exclusivo espacio en cada una de las actuaciones del intérprete. Sin embargo, no todo es oro lo que reluce, y al mismo tiempo que despierta interés, ‘La Casita’ también ha sido objeto de críticas. Y es que son muchos los que consideran que, hasta ahora, se ha llenado únicamente de famosos y mujeres normativas, algo que no encaja con lo que supuestamente debería simular este espacio: una vivienda típica de Puerto Rico de clase trabajadora.

Las miradas entre Bad Bunny y Ester Expósito en La Casita. 😶‍🌫️ pic.twitter.com/WGGg5EPhVb — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) May 30, 2026

En medio del revuelo mediático, Carmen Lomana, una de las mujeres más conocidas de la jet set española, ha confesado que estaba invitada a la famosa casita de Bad Bunny, pero que, después de las críticas, agradece haber decidido no ir. «Iba a ir con Lola Lolita, pero menos mal que no he ido. Porque yo ir allí a mover el trasero, a cosificarme como mujer, a dar codazos a ver si te pones en primera fila… Pues no, chico», expresaba durante la gala de los ELLE Style Awards 2026.

Sacando su lado más irónico, Carmen ha señalado que ella hubiera ido a ‘La Casita’, pero en vez de a bailar, «a merendar o a tomar un té o un chocolate con churros». «En teoría es divertido. […] Pero yo ir a pelearme ahí por salir en primera fila y venga a mover el trasero, pues no», sentenciaba, dejando más que claro que no es un lugar acorde a sus principios.

Ester Expósito, estalla contra las críticas

En una posición contraria a la de Lomana, Ester Expósito, una de las famosas que más ha sido criticada por sus bailes en ‘La Casita’ de Bad Bunny, también ha dado un paso al frente para pronunciarse y defenderse. «Es un concierto divertidísimo que sabes que te lo vas a pasar bien […] Yo creo que el problema no es un baile de dos segundos. Creo que el problema está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina. Y en las personas que utilizan las redes para hacer daño […] Es en lo que tenemos que poner el foco cuando pasan este tipo de situaciones», zanjaba ante los medios durante el 40º aniversario de Desigual.