Qué significa el símbolo H+ que aparece en tu móvil y cómo afecta tu conexión

Al usar los datos del móvil, en ocasiones nos aparece un símbolo que pocos conocen y que se está convirtiendo en frecuente. Se trata del símbolo H+, que señala que el teléfono no está en 4G, sino en una variante evolucionada del 3G. Esa letra del símbolo significa HSPA (High‑Speed Packet Access).

Es una mejora de la 3G que ofrece descargas de hasta 7,2 Mbps. Esto se suele ver cuando la 4G está saturada o cuando la antena más cercana no soporta mayores velocidades. Durante eventos masivos o zonas de alta demanda, los teléfonos pueden “retroceder” a H o H+ para mantener conexión. También influye la distancia a la torre y las capacidades del dispositivo.

Para mejorar ese tipo de conexiones, conviene probar ubicarse junto a una ventana o salir al exterior para mejorar la recepción. Si son problemas temporales, lo mejor es reiniciar el móvil. Si siguen los fallos, hay que llamar al operador para consultar el estado de la red en la zona o si hay trabajos de mantenimiento que afecten la cobertura.

Más símbolos comunes

En la barra del teléfono móvil, también pueden aparecer letras como G, E o 3G. G (GPRS) corresponde a 2G con velocidades cercanas a 128 kbps; E (EDGE) es 2,5G, con hasta 384 kbps; y 3G ofrecía entre 384 kbps y 2 Mbps. Eso es más frecuente verlo en zonas rurales o con infraestructuras limitadas.

Las etiquetas 4G o LTE indican conexión de cuarta generación, con velocidades que suelen superar los 50 Mbps y picos cercanos a 100 Mbps. El 4G+ tiene aspectos para aumentar la velocidad y el rendimiento del dispositivo. En cambio, el 5G promete descargas en gigabits y baja latencia. La N, en algunos Android, alerta sobre NFC, no sobre datos móviles.