El baño es uno de los lugares donde más accidentes ocurren en casa: en Lidl ya lo saben y por eso este producto está arrasando

El baño parece una estancia más de la casa, y pocas veces lo pensamos pero lo cierto es que es también uno de los lugares donde más accidentes se producen, por culpa de suelos mojados, prisas, entrar y salir de la ducha sin pensar demasiado, es decir, que todo suma. Y al final, basta un mal apoyo para acabar en el suelo. No hace falta nada raro, solo un pequeño despiste aunque gracias a Lidl lo vamos a poder evitar.

En los últimos años mucha gente ha empezado a fijarse más en cosas que antes ni miraba. No hablamos de grandes cambios ni de reformas, sino de detalles bastante básicos que ayudan a evitar sustos en el baño. Y en este contexto, algo tan simple como una alfombra puede marcar la diferencia si realmente cumple su función y no se mueve al pisarla tal y como es el caso del modelo que Lidl tiene ahora mismo a la venta. Una alfombra de baño que, sin ser nada del otro mundo, está funcionando bien precisamente por dar estabilidad, ser cómoda y no complicar nada el día a día. Y a todo ello se le suma además, el que tiene un precio realmente bajo.

El producto de Lidl para evitar los resbalones en el baño

La alfombra de baño de Lidl que ahora os presentamos, es el modelo Livarno que tiene unas medidas de 60 x 90 centímetros, un tamaño bastante habitual que permite colocarla justo a la salida de la ducha o la bañera sin tener que andar ajustando espacios. No es grande ni pequeña, sino que simplemente encaja donde tiene que estar.

Pero lo importante aquí no es tanto el tamaño como la base ya que lleva una parte inferior antideslizante que evita que se desplace al pisarla, de modo que evita que resbalemos al salir de la ducha o que se mueva mientras la estamos pisando. Además, la superficie es suave, algo que se agradece y el conjunto es ligero, por lo que se puede mover sin problema para limpiarla o cambiarla de sitio.

Materiales reciclados y fácil mantenimiento

Aquí hay otro punto que muchos pasan por alto al principio pero que luego se agradece. La alfombra está hecha en gran parte con materiales reciclados, sobre todo poliéster, algo que Lidl está incorporando cada vez más en este tipo de productos. No es algo que se note a simple vista, pero sí es un detalle a tener en cuenta si buscas algo funcional sin dejar de lado ese aspecto más sostenible.

La base mezcla polipropileno y látex, que es lo que realmente le da ese agarre al suelo. Y eso, en un baño, es clave. Porque una cosa es que la alfombra sea cómoda y otra muy distinta que no se mueva cuando la pisas con el pie mojado. Aquí es donde muchas fallan, y donde como decimos. cumple bastante bien. Luego está el tema del uso diario, que es lo que acaba marcando la diferencia. Se puede lavar en la lavadora sin problema, hasta 30 grados, y también admite secadora con programas suaves. No hay que complicarse demasiado ni tener cuidados especiales. En un sitio donde siempre hay humedad, agua y uso constante, que sea fácil de limpiar no es un extra, es casi una obligación.

Un diseño sencillo que encaja sin dar problemas

No es una alfombra pensada para destacar, y probablemente ahí está parte de su acierto. Tiene un diseño bastante neutro, con varios colores disponibles como negro, beige, gris o menta, que permiten colocarla sin tener que darle demasiadas vueltas a la decoración del baño.

Por otro lado, el formato rectangular y las medidas, 60 x 90 centímetros, hacen que encaje donde normalmente la necesitas: justo al salir de la ducha o la bañera. No hay que andar midiendo demasiado ni buscando huecos raros, es el tamaño típico que funciona en la mayoría de casas. Además, tiene un detalle que no siempre aparece en este tipo de productos y que puede venir bien en muchos hogares: es apta para suelos con calefacción radiante. No es algo que todo el mundo mire al comprarla, pero si lo tienes en casa, se agradece no tener que estar pendiente de compatibilidades.

Un precio bajo para algo que se usa todos los días

Aquí es donde muchos terminan de decidirse. La alfombra cuesta 8,99 euros, que no es una cifra que obligue a pensárselo demasiado. Y teniendo en cuenta que es un producto que se usa a diario, el precio juega bastante a su favor. No es un artículo llamativo ni algo que compres por capricho. Es más bien de esos que acabas valorando cuando ya lo tienes en casa. Porque lo usas todos los días, porque evita resbalones y porque, sin darte cuenta, se vuelve algo fijo en la rutina. Al final, en el baño no hacen falta grandes cambios para mejorar la seguridad, sino que a veces basta con algo tan básico como esto. Y en un espacio donde un descuido puede acabar en caída, tener una superficie que no se mueve bajo los pies es más importante de lo que parece.