Si solo pudieras hacer una cosa en Zahara de los Atunes, que fuera esta: los bares y restaurantes que merecen la pena

Zahara de los Atunes es uno de esos lugares que siempre que lo escuchamos, solemos asociarlo al mar, al verano y, sobre todo, a la buena comida. Este pequeño rincón de la costa gaditana se ha convertido en un destino habitual para quienes buscan algo más que playa ya que se puede decir que aquí se viene a comer bien, sin demasiadas complicaciones, pero con producto de primer nivel y además con mucha variedad tanto en bares como restaurantes.

Si hay algo que define a Zahara es su relación con el atún rojo de almadraba, aunque sería un error pensar que todo gira únicamente en torno a él. La oferta gastronómica del pueblo ha ido creciendo con los años, mezclando bares de toda la vida con propuestas más actuales, sin perder ese aire informal que tanto gusta. Por este motivo, comer aquí puede ser tan sencillo como una tapa rápida o tan completo como una comida larga mirando al mar, de modo que si sólo se pudiera hacer una cosa en Zahara de los Atunes, probablemente sería sentarse a la mesa. Además, no hace falta un plan complicado ni una ruta marcada, pero sí merece la pena tener claras algunas paradas. Toma nota entonces porque estos bares y restaurantes que ahora te enumeramos resumen bastante bien lo que ofrece el pueblo gracias a su buen producto, ambiente relajado y una variedad entre las que elegir que lo hace todo más fácil.

Bares donde comer en Zahara de los Atunes

Empezar por los bares es casi obligatorio en Zahara. Son la forma más directa de entrar en su cocina y, muchas veces, donde mejor se entiende el producto sin artificios. Uno de esos sitios es El Bujío, con un ambiente desenfadado y una carta pensada para compartir, donde el atún aparece en varias versiones y siempre con buen resultado. Se encuentra en la calle Doctores Sánchez Rodríguez 10.

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También merece la pena parar en El Portón, un clásico que suele estar lleno y que funciona muy bien para tapear sin demasiadas vueltas. Aquí lo habitual es pedir varias cosas al centro: frituras, algo de pescado y, si hay, alguna receta con atún. Todo con ese ritmo de bar de verano en el que nadie parece tener prisa. Se encuentra en la calle Maria Luisa 21.

Otro de los nombres que suele salir cuando se habla de Zahara es Nativo, un bar algo más actual en estética y propuesta, pero que mantiene la esencia del producto local. Tiene ese punto moderno que atrae a un público más variado, aunque sin perder el foco en lo importante: comer bien y lo tienes en el Paseo del Pradillo . Y si lo que se busca es algo más cercano a la playa (la del Carmen en concreto), La Luna cumple perfectamente. Un chiringuito de los que funcionan bien a cualquier hora, con carta sencilla pero efectiva y un ambiente muy de costa.

Restaurantes para comer en Zahara de los Atunes

En cuanto a restaurantes hay muchos que merecen la pena y que han sabido hacerse un hueco entre los habituales del pueblo. Uno de ellos es Casa Blas en la Calle del Bullón, conocido por su apuesta por la brasa, donde no solo el pescado tiene protagonismo, sino también las carnes, especialmente la vaca retinta.

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En otra línea está Ramón Pipi, un sitio donde el producto manda sin demasiados adornos. Aquí lo que funciona es lo sencillo con buen pescado, bien tratado, y platos que invitan a mojar pan. Es uno de esos restaurantes que mantienen ese equilibrio entre tradición y resultado fiable y lo tienes en la calle María Luisa 36.

Más historia tiene Casa Juanito, un clásico de los de toda la vida que sigue siendo una apuesta segura. Su trayectoria se nota en el ambiente y en la forma de trabajar el producto, con especial protagonismo del marisco y el atún. Su dirección es calle Alcalde José Ruiz Cana, 7.

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Por último, Clandestino en la calle Pajares 21, representa una versión más actual de la cocina zahareña. Sin romper del todo con lo tradicional, introduce algunos toques creativos y una carta pensada para compartir, lo que lo convierte en una opción interesante para quien busca algo distinto sin salir del producto local.

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Qué se come en Zahara y por qué merece la pena

Hablar de Zahara de los Atunes es hablar inevitablemente de atún rojo. Aunque la temporada de almadraba es concreta, lo cierto es que durante todo el año hay platos donde aparece de una forma u otra. Desde los más clásicos, como el atún con tomate, hasta elaboraciones más actuales como tartar o tataki, es difícil no encontrarlo en cualquier carta. Pero no todo es atún. En Zahara también se come mucho pescado frito, especialmente chocos y puntillitas, muy típicos de la zona. A eso se suman los arroces, cada vez más presentes en restaurantes y chiringuitos, y que se han convertido en un imprescindible aunque no sea una zona tradicionalmente arrocera. Y como no, también hay hueco para la carne, sobre todo para la vaca retinta, muy ligada a la provincia de Cádiz. Algunos restaurantes han apostado fuerte por este producto, ofreciendo una alternativa interesante para quienes quieren salir un poco del pescado sin renunciar a la calidad.